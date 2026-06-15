Россияне массово раскупают дешёвые новинки Apple — MacBook Neo и iPhone 17e стали хитами

Новые ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone 17e, предзаказ на которые был открыт 5 марта, оказались одними из самых популярных у россиян среди устройств Apple, сообщил «Коммерсантъ». По данным CDEK.Shopping, на долю предзаказов MacBook Neo пришлось 14 % общего объёма продаж ноутбуков Apple, а на iPhone 17e — 34 % реализованных смартфонов компании.

Среди ноутбуков Apple MacBook Neo наибольшим спросом пользовалась модель в цвете Citrus: продажи версий с 8/512 и 8/256 Гбайт памяти составили по 20 % от общего объёма реализации. Меньше всего покупали серебристую версию Apple MacBook Neo с 8/256 Гбайт памяти.

Среди iPhone 17e лидирует по популярности модель с 256 Гбайт памяти и поддержкой Dual eSIM в чёрном цвете — её доля в общем объёме продаж составила 37,93 %. На втором месте находится белая версия с тем же объёмом памяти с долей 13,79 %. Наименьшим спросом пользовалась белая версия iPhone 17e в конфигурации Nano-SIM + eSIM.

Средняя цена Apple iPhone 17e составила 64 тыс. руб., Apple MacBook Neo — 58 тыс. руб.

Согласно данным «М.Видео», средний чек во всём сегменте ноутбуков Apple составляет 241,4 тыс. руб., а в сегменте iPhone — 108,2 тыс. руб. При этом ряд новых моделей Apple был предложен по более низким ценам по сравнению с предыдущими поколениями. iPhone 17e с 256 Гбайт флеш-памяти на старте продаж оказался на 25 тыс. руб. дешевле iPhone 16e в аналогичной конфигурации, а новый iPad Air с экраном диагональю 11 дюймов стоил на 7 тыс. руб. меньше прошлогодней модели. Снижению цен способствовали укрепление рубля, стабилизация логистических цепочек и усиление конкуренции между производителями и поставщиками.

В МТС сообщили, что спрос на iPhone 17e находится на уровне прошлогодней модели iPhone 16e, хотя его продажи стартовали неоднозначно. В свою очередь, в «Марвел-Дистрибуции» отметили, что делать выводы пока рано. По оценке компании, доля Apple на рынке смартфонов в первом квартале 2026 года выросла с 8 до 9 % в штуках, а в денежном выражении бренд по-прежнему лидирует с долей чуть менее 30 %. По ноутбукам доля в штуках сократилась с 6 до 5 %, хотя по выручке Apple остаётся на втором месте.

В свою очередь, источник «Коммерсанта» утверждает, что доля Apple на российском рынке смартфонов в I квартале 2026 года сократилась в штуках с 9,9 до 9,6 % год к году, а в денежном выражении — с 34,5 до 32,1 %, что связано с усилением конкуренции со стороны китайских производителей. Вместе с тем Apple по-прежнему лидирует в премиальном сегменте и находится в числе лидеров по выручке. В сегменте ноутбуков доля Apple в количественном выражении выросла с 5,6 до 6 %, хотя в денежном выражении сократилась с 12,8 до 10 %. Это объясняется смещением спроса в сторону бюджетных моделей, что отражается на средней стоимости покупки.

Дешевеют не столько сами флагманы, сколько «гигабайты и возможности», сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group, отметив, что iPhone 17 предлагается по цене iPhone 16, но уже с большим объёмом памяти — 256 вместо 128 Гбайт.