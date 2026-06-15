В Великобритании полицейского уличили в фальсификации доказательств преступлений с помощью ИИ

В Дербишире (Великобритания) открыто уголовное расследование действий сотрудника полиции, который обвиняется в использовании ИИ для создания доказательных материалов в ряде дел и воспрепятствовании правосудию. Это первый известный случай подобного рода в стране.

«Начато уголовное расследование по обвинению в воспрепятствовании правосудию после предполагаемого использования систем искусственного интеллекта сотрудником полиции для создания доказательных материалов в ряде дел, — сообщила полиция Дербишира газете Financial Times. — Полиция тесно сотрудничает с Королевской прокуратурой в отношении любых потенциально затронутых дел».

В полиции добавили, что расследование находится на ранней стадии, и офицер, имя которого не разглашается, отстранён от исполнения служебных обязанностей до завершения расследования без содержания под стражей. Также не разглашаются должность офицера и характер предполагаемых неправомерных действий.

Ранее поступило указание Центра искусственного интеллекта полиции при Национальном совете начальников полиции прекратить использование систем ИИ для подготовки судебных показаний и других задач из-за их возможной недостаточной надёжности.

В апреле лондонская полиция начала расследование с целью выявления недобросовестных сотрудников с помощью ИИ-инструмента, разработанного американской компанией Palantir. Для этого использовались данные, находящиеся в открытом доступе. Полицейских проверяли на возможные нарушения закона, начиная от нарушений правил работы из дома и заканчивая коррупцией и изнасилованием.

В результате расследования были найдены доказательства неправомерного поведения и преступлений ряда сотрудников, что привело к аресту трёх из них по обвинению в таких правонарушениях, как злоупотребление властью в сексуальных целях, мошенничество, сексуальное насилие, должностные преступления и злоупотребление полицейскими системами.