Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Ирано-американская мирная сделка запусти...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ирано-американская мирная сделка запустила рост акций Samsung, SK hynix и других IT-компаний из Азии

Вчера Иран и США объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Эта новость вызвала резкий рост акций азиатских компаний на фоне ожиданий скорого завершения ближневосточного конфликта.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Японский технологический инвестор SoftBank показал лучшие результаты среди крупнейших компаний Азии, завершив сессию понедельника с ростом более чем на 10 %. Tokyo Electron и Advantest прибавили 7 % и 7,67 % соответственно. Тяжеловесы полупроводникового рынка Samsung Electronics и SK hynix выросли на 4,5 % и 6,42 %. Акции TSMC подорожали на 2,81 %, а акции Foxconn — на 2,69 %.

В прошлом месяце рыночная капитализация Samsung Electronics и SK Hynix превысила $1 трлн, а SoftBank недавно стал самой дорогой компанией в Японии. Эти достижения обусловлены более рискованной политикой инвесторов на фоне ожиданий скорого завершения ближневосточного конфликта.

«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена, — заявил президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в соцсети Truth Social, — Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течёт!». Такими словами он завершил сообщение об открытии Ормузского пролива и прекращении военно-морской блокады Ирана.

По словам главного инвестиционного директора по основным инвестициям в Азии (за исключением Японии) BNP Paribas Asset Management Екатерины Бигос (Ecaterina Bigos), более широкий технологический сектор показал себя довольно хорошо. «Не следует забывать, что инвесторы пытаются перебалансировать некоторые части портфелей, но они все ещё хотят оставаться в гонке за искусственным интеллектом», — заявила она.

Азиатские рынки в целом также выросли сегодня на фоне признаков окончания конфликта на Ближнем Востоке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки
Иран намекнул на уязвимость подводных кабелей в Ормузском проливе, пригрозив ввести сборы за их использование
Война США и Ирана ударила по рынку чипов — возник дефицит сырья для литографии
Маск: годовая выручка SpaceX взлетит до $1 трлн уже к 2031 году
Nvidia подняла рекомендованную цену RTX Pro 6000 Blackwell до $13 250 — рост на 55 % за год
Microsoft не исключает отделения Xbox в самостоятельную компанию
Теги: финансы, война, иран, сша, рост акций
финансы, война, иран, сша, рост акций
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники
Asus представила настольный компьютер с Nvidia GB300 и 748 Гбайт памяти по цене однушки в Москве
Trouver выпустила робот-пылесос S70 Roller с роликовым мопом и станцией самообслуживания
Календарь релизов 15–21 июня: Copa City, The Adventures of Elliot и The Last Salvage Squad 2 ч.
В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов 3 ч.
«Яндекс» намерен научить ИИ считывать эмоции и чувства людей 3 ч.
У Don't Nod большие проблемы — разработчики Life is Strange, Remember Me и Jusant оказались на грани банкротства 4 ч.
Nintendo проговорилась, чего ждать от ремейка легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time 5 ч.
Спустя два года после релиза Capcom удалит микротранзакции из Dragon’s Dogma 2 и снизит цену игры 7 ч.
В Великобритании полицейского уличили в фальсификации доказательств преступлений с помощью ИИ 12 ч.
«Кто купит Xbox и Game Pass ради Gears?»: инсайдер рассекретил «безумный» бюджет Gears of War: E-Day 13 ч.
Anthropic проведёт переговоры с властями США для разблокировки ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5 13 ч.
Авторитетный инсайдер подтвердил, когда выйдет God of War Laufey 14 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi 17 Ultra: человечный камерофон с настоящим зумом 21 мин.
Midea запустила акцию «Сорви летний куш» с розыгрышем поездки в Китай и других призов 4 ч.
Nvidia тоже залезет в долги ради финансирования ИИ — Хуанг готовит облигации на $20 млрд 5 ч.
SpaceX с помощью IPO привлекла $85,7 млрд — сумма выросла на 14 % за счёт «зелёного башмака» 6 ч.
Ирано-американская мирная сделка запустила рост акций Samsung, SK hynix и других IT-компаний из Азии 7 ч.
МТС вложит 1 млрд рублей в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки 7 ч.
Индийские клиенты Google Cloud уже неделю мирятся со сбоями сети из-за пожара в ЦОД в Дели 7 ч.
MSI оценила портативную приставку Claw 8 EX AI+ на чипе Arc G3 Extreme в $1799 7 ч.
Google Chromebook исполнилось 15 лет — массовыми хромбуки не стали, но завоевали популярность в образовании 8 ч.
Samsung в следующем году запустит производство 4-нм чипов для мозговых имплантов Neuralink 8 ч.