Ирано-американская мирная сделка запустила рост акций Samsung, SK hynix и других IT-компаний из Азии

Вчера Иран и США объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Эта новость вызвала резкий рост акций азиатских компаний на фоне ожиданий скорого завершения ближневосточного конфликта.

Японский технологический инвестор SoftBank показал лучшие результаты среди крупнейших компаний Азии, завершив сессию понедельника с ростом более чем на 10 %. Tokyo Electron и Advantest прибавили 7 % и 7,67 % соответственно. Тяжеловесы полупроводникового рынка Samsung Electronics и SK hynix выросли на 4,5 % и 6,42 %. Акции TSMC подорожали на 2,81 %, а акции Foxconn — на 2,69 %.

В прошлом месяце рыночная капитализация Samsung Electronics и SK Hynix превысила $1 трлн, а SoftBank недавно стал самой дорогой компанией в Японии. Эти достижения обусловлены более рискованной политикой инвесторов на фоне ожиданий скорого завершения ближневосточного конфликта.

«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена, — заявил президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в соцсети Truth Social, — Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течёт!». Такими словами он завершил сообщение об открытии Ормузского пролива и прекращении военно-морской блокады Ирана.

По словам главного инвестиционного директора по основным инвестициям в Азии (за исключением Японии) BNP Paribas Asset Management Екатерины Бигос (Ecaterina Bigos), более широкий технологический сектор показал себя довольно хорошо. «Не следует забывать, что инвесторы пытаются перебалансировать некоторые части портфелей, но они все ещё хотят оставаться в гонке за искусственным интеллектом», — заявила она.

Азиатские рынки в целом также выросли сегодня на фоне признаков окончания конфликта на Ближнем Востоке.