«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ

В апреле спутник дистанционного зондирования Yam-9 смог самостоятельно, без участия людей-аналитиков, обнаружить искомый объект на Земле. Это первое зарегистрированное использование модели визуально-языкового анализа на орбите, которое даёт представление о том, как ИИ может коренным образом изменить возможности космических аппаратов и ценность собираемых ими данных.

Обычно спутники выгружают большие объёмы данных аналитикам на Земле, которые делают выводы, используя алгоритмы машинного обучения, а также собственный опыт и наблюдательность. Космический аппарат Yam-9, созданный компанией Loft Orbital, продемонстрировал способность самостоятельно исследовать области интереса в ответ на запросы на естественном языке.

В основу программного обеспечения спутника легла модель обработки изображений и языка (Vision-Language Model, VLM) Gemma 3, разработанная лабораторией Google DeepMind для работы на ограниченном оборудовании вдали от дата-центров. VLM сочетают в себе контекстное понимание больших языковых моделей со способностью анализировать изображения. Исследователи попросили модель классифицировать данные в местах соприкосновения природной среды и человеческой деятельности или идентифицировать инфраструктуру вокруг железнодорожных узлов — и она справилась.

Космические аппараты Loft разработаны как платформы для сторонних заказчиков. Бизнес-модель ближе к инфраструктуре как услуге, чем к традиционному производству спутников. Yam-9 был запущен осенью 2025 года в качестве пилотного проекта для разработок компании в области ИИ. Для обработки данных используется графический процессор Nvidia Jetson Orrin AGX, один из ведущих чипов, используемых в космических вычислениях. Компания также построила и запустила шесть новых спутников для компании EarthDaily, которая планирует анализировать и продавать данные, собранные на борту космических аппаратов.

Конечная цель Loft Orbital состоит в создании группировки спутников, обеспечивающую покрытие в реальном времени любой точки Земли, для чего потребуется от 50 до 100 спутников, подобных Yam-9. В настоящее время под управлением Loft на орбите функционируют уже 12 подобных космических аппаратов.

Взаимодействие учёных с Yam-9 стало первым зарегистрированным использованием VLM на орбите, но другие компании в ближайшее время непременно последуют этому примеру. Planet Labs уже запускает спутники с процессорами Jetson Orin — пока что они используются для более простых задач, но компания планирует скоро реализовать свой вариант VLM. Компания Kepler Communications отказалась сообщить, развёртывала ли она VLM в космосе из-за соглашений о неразглашении, но признала, что с момента запуска её космических аппаратов в январе было «несколько нераскрытых вариантов использования нашей вычислительной среды».

В ближайшей перспективе подобные VLM могут значительно повысить полезность космических исследований, выполняя первоначальную сортировку данных на орбите и кардинально снижая поток данных, которые аналитикам приходится постфактум обрабатывать в настоящее время на Земле. В долгосрочной перспективе это подтверждение возможности запуска более масштабной инфраструктуры ИИ в космосе.

Уроки, извлечённые из развёртывания VLM на орбите, повлияют на дальнейшее формирование в космосе более масштабной вычислительной инфраструктуры, особенно в таких прозаичных, но жизненно важных областях, как управление питанием и памятью.