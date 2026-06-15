Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... «Скайнет» всё ближе: спутник впервые сам...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ

В апреле спутник дистанционного зондирования Yam-9 смог самостоятельно, без участия людей-аналитиков, обнаружить искомый объект на Земле. Это первое зарегистрированное использование модели визуально-языкового анализа на орбите, которое даёт представление о том, как ИИ может коренным образом изменить возможности космических аппаратов и ценность собираемых ими данных.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Обычно спутники выгружают большие объёмы данных аналитикам на Земле, которые делают выводы, используя алгоритмы машинного обучения, а также собственный опыт и наблюдательность. Космический аппарат Yam-9, созданный компанией Loft Orbital, продемонстрировал способность самостоятельно исследовать области интереса в ответ на запросы на естественном языке.

В основу программного обеспечения спутника легла модель обработки изображений и языка (Vision-Language Model, VLM) Gemma 3, разработанная лабораторией Google DeepMind для работы на ограниченном оборудовании вдали от дата-центров. VLM сочетают в себе контекстное понимание больших языковых моделей со способностью анализировать изображения. Исследователи попросили модель классифицировать данные в местах соприкосновения природной среды и человеческой деятельности или идентифицировать инфраструктуру вокруг железнодорожных узлов — и она справилась.

Космические аппараты Loft разработаны как платформы для сторонних заказчиков. Бизнес-модель ближе к инфраструктуре как услуге, чем к традиционному производству спутников. Yam-9 был запущен осенью 2025 года в качестве пилотного проекта для разработок компании в области ИИ. Для обработки данных используется графический процессор Nvidia Jetson Orrin AGX, один из ведущих чипов, используемых в космических вычислениях. Компания также построила и запустила шесть новых спутников для компании EarthDaily, которая планирует анализировать и продавать данные, собранные на борту космических аппаратов.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Конечная цель Loft Orbital состоит в создании группировки спутников, обеспечивающую покрытие в реальном времени любой точки Земли, для чего потребуется от 50 до 100 спутников, подобных Yam-9. В настоящее время под управлением Loft на орбите функционируют уже 12 подобных космических аппаратов.

Взаимодействие учёных с Yam-9 стало первым зарегистрированным использованием VLM на орбите, но другие компании в ближайшее время непременно последуют этому примеру. Planet Labs уже запускает спутники с процессорами Jetson Orin — пока что они используются для более простых задач, но компания планирует скоро реализовать свой вариант VLM. Компания Kepler Communications отказалась сообщить, развёртывала ли она VLM в космосе из-за соглашений о неразглашении, но признала, что с момента запуска её космических аппаратов в январе было «несколько нераскрытых вариантов использования нашей вычислительной среды».

В ближайшей перспективе подобные VLM могут значительно повысить полезность космических исследований, выполняя первоначальную сортировку данных на орбите и кардинально снижая поток данных, которые аналитикам приходится постфактум обрабатывать в настоящее время на Земле. В долгосрочной перспективе это подтверждение возможности запуска более масштабной инфраструктуры ИИ в космосе.

Уроки, извлечённые из развёртывания VLM на орбите, повлияют на дальнейшее формирование в космосе более масштабной вычислительной инфраструктуры, особенно в таких прозаичных, но жизненно важных областях, как управление питанием и памятью.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пентагон задумал разместить на орбите склады и депо по обслуживанию спутников — готовятся первые эксперименты
Космические дата-центры SpaceX будут охлаждаться жидким аммиаком — и это усложнит их утилизацию
Amazon разрешили запускать интенет-спутники Leo медленнее, но с условием
Китайский автопроизводитель Seres представил человекоподобного робота Xiaosai — он умеет поддерживать беседу
Tesla заподозрили в искажении данных о безопасности автопилота для европейских регуляторов
SK hynix ускоряет график поставки образцов HBM4E, не желая отставать от Samsung
Теги: спутник, исследование, искусственный интеллект
спутник, исследование, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники
Asus представила настольный компьютер с Nvidia GB300 и 748 Гбайт памяти по цене однушки в Москве
Веб-версия Google Earth получила общедоступный авиасимулятор
Календарь релизов 15–21 июня: Copa City, The Adventures of Elliot и The Last Salvage Squad 2 ч.
В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов 2 ч.
«Яндекс» намерен научить ИИ считывать эмоции и чувства людей 3 ч.
У Don't Nod большие проблемы — разработчики Life is Strange, Remember Me и Jusant оказались на грани банкротства 4 ч.
Nintendo проговорилась, чего ждать от ремейка легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time 5 ч.
Спустя два года после релиза Capcom удалит микротранзакции из Dragon’s Dogma 2 и снизит цену игры 7 ч.
В Великобритании полицейского уличили в фальсификации доказательств преступлений с помощью ИИ 12 ч.
«Кто купит Xbox и Game Pass ради Gears?»: инсайдер рассекретил «безумный» бюджет Gears of War: E-Day 13 ч.
Anthropic проведёт переговоры с властями США для разблокировки ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5 13 ч.
Авторитетный инсайдер подтвердил, когда выйдет God of War Laufey 14 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi 17 Ultra: человечный камерофон с настоящим зумом 9 мин.
Midea запустила акцию «Сорви летний куш» с розыгрышем поездки в Китай и других призов 4 ч.
Nvidia тоже залезет в долги ради финансирования ИИ — Хуанг готовит облигации на $20 млрд 5 ч.
SpaceX с помощью IPO привлекла $85,7 млрд — сумма выросла на 14 % за счёт «зелёного башмака» 6 ч.
Ирано-американская мирная сделка запустила рост акций Samsung, SK hynix и других IT-компаний из Азии 6 ч.
МТС вложит 1 млрд рублей в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки 6 ч.
Индийские клиенты Google Cloud уже неделю мирятся со сбоями сети из-за пожара в ЦОД в Дели 7 ч.
MSI оценила портативную приставку Claw 8 EX AI+ на чипе Arc G3 Extreme в $1799 7 ч.
Google Chromebook исполнилось 15 лет — массовыми хромбуки не стали, но завоевали популярность в образовании 7 ч.
Samsung в следующем году запустит производство 4-нм чипов для мозговых имплантов Neuralink 8 ч.