Midea запустила акцию «Сорви летний куш» с розыгрышем поездки в Китай и других призов

Производитель роботов-пылесосов и другой бытовой техники Midea объявил о старте масштабной федеральной промоакции «Сорви летний куш», которая пройдёт с 15 июня по 12 июля 2026 года. В рамках кампании бренд откроет интерактивные зоны в крупнейших торговых центрах России, где посетители смогут познакомиться с техникой Midea, получить гарантированные подарки и принять участие в розыгрыше ценных призов.

Бренд-зоны откроются сразу в восьми городах страны. С 15 июня они начнут работу в московских ТРЦ «Саларис» и «Метрополис», петербургском ТРЦ «МЕГА Дыбенко», омском ТЦ «Континент», самарском ТЦ «Амбар», краснодарском ТРЦ «Красная Площадь», новосибирском ТРЦ «Аура», красноярском ТРЦ «Планета» и казанском ТРК Park House. Вторая волна запуска запланирована на 29 июня — к проекту присоединятся московские ТРЦ «МЕГА Белая Дача» и Columbus. В зависимости от площадки бренд-зоны будут работать до 28 июня или до 12 июля.

Центральным элементом проекта в каждой бренд-зоне станет интерактивная игра на специальном экране. По словам организаторов, каждый посетитель сможет принять в ней участие и гарантированно получить подарок. Среди призов предусмотрены стикерпаки, промокоды на 10-процентную скидку в фирменных магазинах Midea, чехлы для чемоданов, шопперы и сабо с джибитсами.

Покупатели техники Midea также смогут побороться за более крупные призы. Для этого необходимо приобрести устройство бренда в фирменных магазинах Midea, а также в сетях DNS, «Технопарк» или РВТ либо на их официальных сайтах, после чего зарегистрировать чек на сайте акции promo-midea.ru. Среди призов заявлены поездка в Китай, участие в закрытом кулинарном мастер-классе с шеф-поваром и амбассадором бренда Александром Бельковичем, смартфоны iPhone, умные колонки «Яндекс Станция», чемоданы и портативные проекторы.

Помимо развлекательной программы гости бренд-зон смогут познакомиться с новинками и флагманскими устройствами Midea.

«Для Midea важно быть ближе к своим покупателям и создавать не только качественную бытовую технику, но и яркие эмоции. Проект "Сорви летний куш" — это возможность в интерактивном формате познакомить аудиторию с брендом, рассказать о наших технологиях и поблагодарить покупателей за доверие», — отметила директор по маркетингу Midea Дарья Острецова.

Акция продлится до 12 июля. Подробная информация о правилах участия, адресах бренд-зон и условиях регистрации чеков опубликована на сайте промокампании.

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