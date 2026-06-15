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Nintendo проговорилась, чего ждать от ремейка легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time

На анонсе неделю назад Nintendo оставила ремейк легендарного приключенческого экшена The Legend of Zelda: Ocarina of Time почти без подробностей, а теперь сама проговорилась, чего ждать от переосмысления.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображений: Nintendo

Напомним, трейлер с июньского выпуска Nintendo Direct обещал возвращение «классики Nintendo 64 для нового поколения» и «перерождение» культовой игры эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

Как подметили в издании IGN, более подробное описание ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time ненадолго засветилось в коде страницы игры на официальном сайте Nintendo и поисковой выдаче Google.

«Классика Nintendo 64, возрождённая в качестве полноценного ремейка для Nintendo Switch 2. Испытайте Ocarina of Time с поразительной графикой, обновлённым дизайном и неподвластным времени геймплеем», — гласит скрытое описание.

Таким образом, в плане игрового процесса ремейк будет похож на оригинальную Ocarina of Time. Другими словами, фанатов ждёт переосмысление в духе Star Fox образца 2026 года (старый геймплей, новая графика).

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time ожидается в 2026 году. По сюжету воин Линк должен помешать королю пустыни Ганондорфу заполучить реликвию Трифорс. Для этого герой отправляется в путешествие во времени.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышла в 1998 году на Nintendo 64 и считается самой высокооценённой игрой всех времён и народов (99 % на Metacritic). В 2011-м Nintendo уже выпускала ремейк «Окарины», но для портативной 3DS.

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Теги: the legend of zelda: ocarina of time, nintendo, приключенческий экшен
the legend of zelda: ocarina of time, nintendo, приключенческий экшен
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