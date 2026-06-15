«Яндекс» намерен научить ИИ считывать эмоции и чувства людей

Компания «Яндекс», как и ряд других представителей сферы ИИ, работает над устройством, которое позволит нейросетям считывать эмоции и чувства человека. За счёт этого алгоритмы смогут лучше понимать реальный контекст, связанный с общением, встречами или задачами, считает глава бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта «Яндекса» Дмитрий Масюк. По его мнению, на создание такого устройства может уйти до семи лет.

Господин Масюк рассказал, что одним из ключевых ограничений ИИ сейчас является «узкое горлышко» при передаче контекста. «Всё, что касается тонкого контекста и загрузки, эмоций человека, например, которые важны в общении, сейчас это приходится в лучшем случае описывать текстом. И мечта — отвечаю на вопрос прямо — в том, чтобы у нас было постоянно носимое устройство, которое фиксирует, соответственно, всё, что происходит вокруг», — сообщил Масюк.

В настоящее время в ассортименте «Яндекса» есть линейка умных колонок и ТВ-станций с голосовым помощником «Алисой», а также устройства для умного дома. В этом месяце компания начала продавать своё первое носимое устройство с ИИ — наушники «Яндекс Дропс» с «Алисой AI». Владелец таких наушников может в любой момент обратиться к ИИ-помощнику, сообщить свои мысли, планы на день, рассказать об идеях, после чего алгоритм превратит эту информацию в заметки и напоминания.

Дмитрий Масюк считает, что инженеры научатся фиксировать голосовые данные в неограниченном объёме в течение двух лет. Однако для создания технологии фиксации визуального потока потребуется до пяти лет. Предполагается, что в течение 3–7 лет на рынке могут появиться «хорошие умные очки», позволяющие загружать в нейросеть весь контекст происходящего.

В рамках интервью также было сказано, что очень точным отражением ожиданий инженерного сообщества от ИИ является фильм «Она» с Хоакином Фениксом. В нём главный герой завязывает роман с ИИ-системой, проявляющей настоящие человеческие эмоции. «Мы совершенно точно к этому придём. Вопрос в том, с какой скоростью. Это пять–десять лет», — считает Масюк.

Также было сказано, что любая технологическая революция длится 10–15 лет, как, например, развитие интернета, появление смартфонов и компьютеров. С начала эры генеративных нейросетей прошло 3,5 года, поэтому о полноценных ИИ-агентах можно будет говорить примерно через два года.

«За три года мы получили нейросети, которые без проблем отвечают на вопросы уровня кандидата или профессора любой науки — гуманитарной, технической, что немыслимо сложно для человека», — отметил Масюк. Однако взаимодействие с реальным миром является более сложной задачей, поэтому разработка пригодных для этого решений займёт больше времени.

В настоящее время «Яндекс» работает над оптимизацией обучения и функционирования нейросетей. Ожидается, что такой подход позволит сэкономить «миллионы долларов». Представитель «Яндекса» уточнил, что разработчики создали агентный поиск для «Алисы AI», позволяющий ранжировать веб-страницы по степени актуальности и улучшать отбор фрагментов для ответа. Это нововведение было реализовано в апреле. «С того момента плотность полезной информации в контексте, который передаётся нейросети для ответов, выросла в два раза. Это принесло нам дополнительные 350 млн рублей экономии благодаря работе наших инженеров», — рассказал представитель «Яндекса».