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«Яндекс» намерен научить ИИ считывать эмоции и чувства людей

Компания «Яндекс», как и ряд других представителей сферы ИИ, работает над устройством, которое позволит нейросетям считывать эмоции и чувства человека. За счёт этого алгоритмы смогут лучше понимать реальный контекст, связанный с общением, встречами или задачами, считает глава бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта «Яндекса» Дмитрий Масюк. По его мнению, на создание такого устройства может уйти до семи лет.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Господин Масюк рассказал, что одним из ключевых ограничений ИИ сейчас является «узкое горлышко» при передаче контекста. «Всё, что касается тонкого контекста и загрузки, эмоций человека, например, которые важны в общении, сейчас это приходится в лучшем случае описывать текстом. И мечта — отвечаю на вопрос прямо — в том, чтобы у нас было постоянно носимое устройство, которое фиксирует, соответственно, всё, что происходит вокруг», — сообщил Масюк.

В настоящее время в ассортименте «Яндекса» есть линейка умных колонок и ТВ-станций с голосовым помощником «Алисой», а также устройства для умного дома. В этом месяце компания начала продавать своё первое носимое устройство с ИИ — наушники «Яндекс Дропс» с «Алисой AI». Владелец таких наушников может в любой момент обратиться к ИИ-помощнику, сообщить свои мысли, планы на день, рассказать об идеях, после чего алгоритм превратит эту информацию в заметки и напоминания.

Дмитрий Масюк считает, что инженеры научатся фиксировать голосовые данные в неограниченном объёме в течение двух лет. Однако для создания технологии фиксации визуального потока потребуется до пяти лет. Предполагается, что в течение 3–7 лет на рынке могут появиться «хорошие умные очки», позволяющие загружать в нейросеть весь контекст происходящего.

В рамках интервью также было сказано, что очень точным отражением ожиданий инженерного сообщества от ИИ является фильм «Она» с Хоакином Фениксом. В нём главный герой завязывает роман с ИИ-системой, проявляющей настоящие человеческие эмоции. «Мы совершенно точно к этому придём. Вопрос в том, с какой скоростью. Это пять–десять лет», — считает Масюк.

Также было сказано, что любая технологическая революция длится 10–15 лет, как, например, развитие интернета, появление смартфонов и компьютеров. С начала эры генеративных нейросетей прошло 3,5 года, поэтому о полноценных ИИ-агентах можно будет говорить примерно через два года.

«За три года мы получили нейросети, которые без проблем отвечают на вопросы уровня кандидата или профессора любой науки — гуманитарной, технической, что немыслимо сложно для человека», — отметил Масюк. Однако взаимодействие с реальным миром является более сложной задачей, поэтому разработка пригодных для этого решений займёт больше времени.

В настоящее время «Яндекс» работает над оптимизацией обучения и функционирования нейросетей. Ожидается, что такой подход позволит сэкономить «миллионы долларов». Представитель «Яндекса» уточнил, что разработчики создали агентный поиск для «Алисы AI», позволяющий ранжировать веб-страницы по степени актуальности и улучшать отбор фрагментов для ответа. Это нововведение было реализовано в апреле. «С того момента плотность полезной информации в контексте, который передаётся нейросети для ответов, выросла в два раза. Это принесло нам дополнительные 350 млн рублей экономии благодаря работе наших инженеров», — рассказал представитель «Яндекса».

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Теги: яндекс, искусственный интеллект, нейросети
яндекс, искусственный интеллект, нейросети
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