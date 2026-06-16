Meta✴ объявила о запуске в Facebook✴ новой функции AI Mode, которая позволит получать ответы на поисковые запросы, основанные на анализе открытых постов, включая материалы из групп и Reels. Обновление направлено на изменение принципов поиска информации и взаимодействия с контентом на платформе.

Новый инструмент использует возможности Meta✴ AI, обрабатывает запросы, сформулированные на естественном языке, и формирует обобщённые ответы на основе реальных обсуждений, происходящих внутри социальной сети. Как отмечает TechCrunch, данная функция стала логическим продолжением запуска приложения Forum, в котором, если нажать на вкладку Ask, можно получать информацию, извлечённую из дискуссий в сообществах Facebook✴.

Одновременно функция AI Mode на Facebook✴ вызывает у экспертов вопросы относительно достоверности выдаваемой информации. Поскольку нейросеть обобщает высказывания обычных людей, а не проверенные факты, существует риск распространения устаревших или вводящих в заблуждение данных, что ранее уже отмечалось при запуске аналогичной функции Google на платформе Reddit.

Помимо новых поисковых возможностей, платформа получила расширенные инструменты редактирования медиаконтента, позволяющие экспериментировать с коллажами и эффектами переходов для монтажа видео. Отдельное внимание уделено работе с изображениями. Например, благодаря новым ИИ-пресетам пользователи могут изменять элементы внешности, такие как одежда, причёски и аксессуары, используя функцию AI Edit. Представленные нововведения дополняют серию ИИ-инструментов, внедрённых Meta✴ в последние месяцы, включая ИИ-анимацию фотографии профиля и автоматические ответы покупателям на маркетплейсе платформы.