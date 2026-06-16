Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети В F******k появится AI Mode — ИИ-поиск п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Facebook✴ появится AI Mode — ИИ-поиск по группам, постам и Reels

Meta объявила о запуске в Facebook новой функции AI Mode, которая позволит получать ответы на поисковые запросы, основанные на анализе открытых постов, включая материалы из групп и Reels. Обновление направлено на изменение принципов поиска информации и взаимодействия с контентом на платформе.

Источник изображения: Priscilla Du Preez/Unsplash

Источник изображения: Priscilla Du Preez/Unsplash

Новый инструмент использует возможности Meta AI, обрабатывает запросы, сформулированные на естественном языке, и формирует обобщённые ответы на основе реальных обсуждений, происходящих внутри социальной сети. Как отмечает TechCrunch, данная функция стала логическим продолжением запуска приложения Forum, в котором, если нажать на вкладку Ask, можно получать информацию, извлечённую из дискуссий в сообществах Facebook.

Одновременно функция AI Mode на Facebook вызывает у экспертов вопросы относительно достоверности выдаваемой информации. Поскольку нейросеть обобщает высказывания обычных людей, а не проверенные факты, существует риск распространения устаревших или вводящих в заблуждение данных, что ранее уже отмечалось при запуске аналогичной функции Google на платформе Reddit.

Помимо новых поисковых возможностей, платформа получила расширенные инструменты редактирования медиаконтента, позволяющие экспериментировать с коллажами и эффектами переходов для монтажа видео. Отдельное внимание уделено работе с изображениями. Например, благодаря новым ИИ-пресетам пользователи могут изменять элементы внешности, такие как одежда, причёски и аксессуары, используя функцию AI Edit. Представленные нововведения дополняют серию ИИ-инструментов, внедрённых Meta в последние месяцы, включая ИИ-анимацию фотографии профиля и автоматические ответы покупателям на маркетплейсе платформы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В работе Facebook✴ и Instagram✴ произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются
Meta✴ хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается
Meta✴ ищет «креативные» способы профинансировать свои ИИ-проекты
Пользователи Instagram✴ получат полный контроль над своей лентой с помощью ИИ
Meta✴ будет использовать активность пользователей на других сайтах для персонализации их лент и ответов ИИ
Instagram✴ разрешил всем пользователям менять местами публикации в профиле
Теги: социальные сети, ff, ии
социальные сети, ff, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Apple объяснила, почему обновление Siri заняло так много времени
У Don't Nod большие проблемы — разработчики Life is Strange, Remember Me и Jusant оказались на грани банкротства
Double Fine, Ninja Theory и другие студии Xbox тоже оказались под угрозой закрытия, но продолжают борьбу за выживание 2 мин.
Индия заблокировала Telegram перед пересдачей аналога ЕГЭ, опасаясь утечек заданий 45 мин.
Fox купила конкурента Netflix за $22 млрд 55 мин.
Microsoft 365 Copilot приспособили для кражи корпоративных данных в хитроумной цепочке 2 ч.
Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian получила дату выхода, новый трейлер и демоверсию в Steam 2 ч.
Microsoft ускорит встроенные в Windows 11 приложения 2 ч.
Xbox закроет студию Compulsion Games и продолжит увольнять топ-менеджеров в рамках «перезагрузки» 2 ч.
Electronic Arts запустила сервис для рекламодателей, позволяющий интегрировать рекламу в игровой процесс 4 ч.
«Буду смотреть в стену»: Великобритания закроет детям доступ в соцсети 5 ч.
В Facebook появится AI Mode — ИИ-поиск по группам, постам и Reels 6 ч.
Qualcomm готовится к миру без приложений и разрабатывает более 40 ИИ-устройств 4 мин.
Чистые убытки OpenAI выросли в восемь раз в прошлом году и достигли $38,5 млрд 50 мин.
DJI представила карманную камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами, «киношными» функциями Ronin и стабилизатором 56 мин.
IMEC создала первый квантовый чип на High-NA EUV — квантовые компьютеры готовят к массовому производству 2 ч.
«Базис» и Т2 развернули первое в России импортонезависимое телеком-облако 2 ч.
«Базис» и Т2 развернули первое в России импортонезависимое телеком-облако 2 ч.
NextSilicon готовит 128-ядерные серверные RISC-V-процессоры для ИИ и НРС 3 ч.
TDK купила Fabric8Labs, разработчика «медной» 3D-печати для уникальных водоблоков СЖО 3 ч.
К Чемпионату мира по футболу в России подскочили продажи телевизоров 3 ч.
Власти США испугались, что ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 попадут в руки разведывательных структур Китая и России 4 ч.