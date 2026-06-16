Qualcomm готовится к миру без приложений и разрабатывает более 40 ИИ-устройств

Из интервью генерального директора Qualcomm Криштиано Амона (Cristiano Amon) ресурсу CNBC становится понятно, что он убеждён в способности ИИ-агентов изменить не только сферу аппаратного, но и программного обеспечения. Компания сейчас работает над дизайном примерно 40 персональных устройств, которые опираются на локальную работу с ИИ.

«Считаю, что на рынке будет много экспериментов с различными формфакторами. Сейчас мы разрабатываем свыше 40 вариантов дизайна для таких устройств, и поверьте мне, они обладают очень широким спектром формфакторов», — пояснил генеральный директор Qualcomm. Помимо уже привычных умных часов, на рынке могут появиться наушники с камерами, ювелирные украшения со встроенной электронной начинкой и даже булавки. Любой предмет, который всегда находится с человеком, может использоваться для доступа к ИИ-агенту.

Агент может моментально предоставлять расшифровку банковских транзакций, лишая пользователя необходимости вручную просматривать выписку в поисках нужной информации. Сам метод взаимодействия пользователя с приложениями изменится, на переднем крае в этой цепочке окажутся агенты. Как и нынешние смартфоны, по мнению Амона, будущие типы ИИ-устройств сформируются вокруг агентов. Смартфоны полностью не исчезнут, но их будут дополнять многие другие виды устройств, позволяющие человеку взаимодействовать с ИИ. Сейчас, по его словам, умные очки поставляются десятками миллионов штук в год. Через пару лет тиражи будут измеряться сотнями миллионов очков в год, а со временем они смогут догнать по популярности и смартфоны. В прошлом году последних по всему миру было продано 1,26 млрд штук.

По словам Амона, на рынок ИИ-устройств выйдут новые крупные игроки, включая компании, занимающиеся разработкой ИИ-агентов. Тем более, что сбор данных через собственные устройства позволит разработчикам ИИ постоянно совершенствовать свои программные продукты. Поскольку устройства для работы с ИИ-агентами будут становиться всё более компактными, чипы для них тоже должны измениться. Они вынуждены будут повышать энергетическую эффективность, помимо прочего. Как резюмировал глава Qualcomm, «ни одно из имеющихся сегодня устройств не готово к будущему».