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Документы раскрыли характеристики Tesla Cybercab — роботакси проедет до 669 км на одной зарядке

Исходя из сертификационных документов, поданных Tesla в американское природоохранное агентство EPA, фирменные роботакси Cybercab перешли в статус коммерчески выпускаемого продукта 29 мая этого года. За несколько дней до этого они прошли процедуру сертификации, подтвердив важные эксплуатационные характеристики: массу, ёмкость тяговой батареи, тип и мощность привода, а также запас хода.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Итак, из опубликованных ведомством документов становится известно, что Cybercab является первым переднеприводным электромобилем Tesla, поскольку предыдущие серийно выпускавшиеся машины были либо заднеприводными, либо полноприводными. Скорее всего, у Cybercab передний привод появился из соображений оптимизации компоновки и распределения веса по осям. Тяговый электродвигатель нельзя назвать слишком мощным — он развивает скромные по меркам электромобилей 219 л. с. Не будем забывать, что основным приоритетом при разработке Cybercab было обеспечение максимальной энергоэффективности, которая позволит автовладельцу больше зарабатывать на перевозках.

Тяговая батарея тоже не впечатляет своей номинальной ёмкостью — 47,6 кВт·ч, но здесь тоже важно учитывать аспект экономичности. Более ёмкая батарея не только больше весит, но и больше стоит, а для преимущественно городской эксплуатации возможность быстро зарядить батарею гораздо важнее способности проехать максимальное расстояние без подзарядки. По данным EPA, в условном цикле при смешанном типе эксплуатации (город + трасса) заряда батареи в идеале хватит на 669 км. По мнению Electrek, корректирующий коэффициент 0,7 позволяет более трезво оценить реальный запас хода. Если учесть, что для трассового пробега в 600 км скорректированное значение достигает 420 км, то в целом эти параметры соответствуют предварительным ожиданиям относительно возможностей Cybercab. В городе электромобили более экономно расходуют запас хода, поэтому в таком режиме уже можно рассчитывать на 468 км пробега без подзарядки.

Отдельного упоминания достойны массовые характеристики машины. Несмотря на отсутствие заднего ряда сидений и органов управления, а также более скромные габариты, пустой Cybercab весит 1412 кг. Для небольшой легковушки это достаточно много, но одна только тяговая батарея даже при своей умеренной ёмкости тянет на 309 кг. В любом случае Cybercab на 340 кг легче Tesla Model 3. Общая грузоподъёмность машины достигает 280 кг. По сути, пара пассажиров с не очень увесистым багажом, для которого предусмотрено достаточно места, довольно быстро выбирает этот лимит. Что характерно, для полной зарядки тяговой батареи клиенту придётся израсходовать 53,4 кВт·ч электроэнергии при использовании бытовой сети переменного тока. Номинальная ёмкость батареи примерно на 12 % меньше, и эта разница определяется потерями при зарядке. Остаётся дождаться данных независимых испытаний, чтобы понять реальные эксплуатационные характеристики Tesla Cybercab.

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Теги: tesla, cybercab, электромобиль, роботакси
tesla, cybercab, электромобиль, роботакси
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