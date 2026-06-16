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Акции SpaceX взлетели на 50 % всего за три торговые сессии

Акции SpaceX резко подскочили на премаркете, то есть до официального открытия торговой сессии, что указывает на перспективу продолжения их интенсивного роста после состоявшегося на прошлой неделе выхода компании на биржу.

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

В Нью-Йорке акции SpaceX прибавили в цене очередные 11 %, показав готовность продолжить рост, который за первые две торговые сессии после выхода на биржу составил 40 %. Таким образом, рыночная капитализация компании, специализирующейся на ракетостроении и технологиях искусственного интеллекта, по состоянию на закрытие торгов в понедельник превысила $2,5 трлн, приблизившись к отметке $2,7 трлн, в которые оценивается Amazon.

SpaceX воспользовалась опционом на дополнительное размещение акций в рамках IPO, который позволяет андеррайтерам продать ещё 83,3 млн ценных бумаг — в результате сумма привлечённых средств выросла до $85,7 млрд. За первые два дня торгов розничные трейдеры купили столько же акций SpaceX, сколько за всю предшествующую неделю на всём фондовом рынке США, что несколько ослабило опасения по поводу способности рынка поглотить настолько крупное IPO.

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Теги: spacex, илон маск, акции
spacex, илон маск, акции
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