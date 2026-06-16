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ИИ-сводки в Gmail стали доступны всем — их можно отключить, но со всеми ИИ-функциями сразу

В стремлении упростить людям работу Google внедряет функции помощника с искусственным интеллектом Gemini в приложения Workspace. Первоначально он способствовал улучшению навыков письма, но затем пользователи платных тарифов получили ИИ-сводки в Gmail, а татем эти сводки возникли и в «Google Диске». В январе 2026 года эта функция открылась для всех пользователей США, а теперь и всего мира.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

ИИ-обзоры электронных писем в Gmail становятся доступны для пользователей на бесплатных тарифах. Они развёртываются постепенно и на начальных этапах работают не для всех цепочек писем. Google подтвердила, что ИИ-обзоры Gmail стали доступны для всех пользователей в приложениях под Android и iOS, а также в веб-версии. Пока данная функция работает не для всех языков, а для ограниченного набора, в том числе для английского, французского, немецкого, итальянского, японского, корейского, португальского и испанского.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

Анализ содержимого писем в отдельных ветках производится с помощью ИИ Gemini, есть также раздел «ИИ-входящие» и функция «Спросить Gemini», где можно получить ответы на вопросы, не просматривая писем самостоятельно — но последние две функции работают только у подписчиков Google AI Pro и Ultra в США.

Отключить ИИ-сводки переписки в Gmail можно в настройках интеллектуальных функций Google Workplace, но соответствующий выключатель действует на все ИИ-функции сразу — отдельных настроек для каждой не предусмотрено, пишет Android Authoority. К примеру, при их отключении перестанет работать служба Google Tasks, и пользователь лишится возможности устанавливать напоминания из чата с Gemini.

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Теги: google, gemini, gmail, ии
google, gemini, gmail, ии
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