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Гротескный трейлер подтвердил дату выхода хоррора нового уровня Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Американский издатель и разработчик Saber Interactive объявил дату выхода своего экшен-хоррора с элементами выживания и видом от первого лица Clive Barker’s Hellraiser: Revival по франшизе «Восставший из ада».

Источник изображений: Saber Interactive

Источник изображений: Saber Interactive

Напомним, Hellraiser: Revival была официально представлена прошлым летом и на анонсе сроков релиза не имела, однако ноябрьский геймплейный трейлер подтвердил премьеру в 2026 году.

Как стало известно, Hellraiser: Revival поступит в продажу 8 октября для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S по цене $40 за стандартное издание и $50 за расширенное. Анонс сопровождался гротескным трейлером игрового процесса.

Открытие предзаказов ожидается в ближайшее время. За раннюю покупку полагаются эксклюзивные облики для внутриигрового пистолета и пилы. Бонусы станут доступны одновременно с выходом хоррора.

Игрокам в роли юноши по имени Эйдан предстоит раскрыть силу таинственной шкатулки-головоломки — Конфигурации Генезиса, — чтобы бросить вызов легендарному Пинхеду и спасти свою девушку из адского лабиринта.

Пользователи смогут комбинировать демонические способности Конфигурации с земным оружием, «причиняя врагам боль, которая сокрушает кости и прожигает плоть, — или, быть может, дарует наслаждение».

Обещают хоррор от первого лица нового уровня; порождения ада, маньяков и культистов в качестве врагов, первое за 20 лет возвращение Дага Брэдли (Doug Bradley) к роли Пинхеда и текстовый перевод на русский.

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Теги: clive barker’s hellraiser: revival, saber interactive, экшен, хоррор
clive barker’s hellraiser: revival, saber interactive, экшен, хоррор
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