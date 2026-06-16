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Евросоюз не станет обязывать издателей спасать видеоигры, но у Stop Killing Games есть план

Еврокомиссия вынесла вердикт по Европейской гражданской инициативе организаторов движения Stop Killing Games (SKG), которую поддержали почти 1,3 млн жителей Евросоюза.

Источник изображения: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, Stop Killing Games была запущена блогером Россом Скоттом (Ross Scott) на фоне отключения гоночной MMO-аркады The Crew, которое сделало игру недоступной даже для её владельцев. Цель SKG — оспорить законность таких действий.

Европейская комиссия заключила, что не может обязать издателей сохранять работоспособность видеоигр после прекращения их коммерческого распространения в связи с законодательством ЕС об авторском праве.

По мнению Еврокомиссии, существующие в ЕС законы о защите прав потребителей уже предусматривают важные гарантии для геймеров. Издатели в свою очередь обязаны информировать пользователей о сроке действия видеоигры до покупки.

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Совсем опасения геймеров без внимания Еврокомиссия не оставит. Регулятор обязался инициировать диалог между индустрией и потребителями с целью выработки отраслевого «кодекса поведения» по «завершению жизненного цикла» игр.

Кроме того, Еврокомиссия пообещала вместе с организациями по защите прав потребителей и органами власти работать над повышением осведомлённости о существующих правах игроков.

Официальный микроблог Stop Killing Games заверил, что решение неожиданностью не стало. Организаторы движения намерены добиться своего через готовящийся Закон о цифровой справедливости (Digital Fairness Act) и без Еврокомиссии.

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Теги: stop killing games, игры
stop killing games, игры
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