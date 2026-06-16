Евросоюз не станет обязывать издателей спасать видеоигры, но у Stop Killing Games есть план

Еврокомиссия вынесла вердикт по Европейской гражданской инициативе организаторов движения Stop Killing Games (SKG), которую поддержали почти 1,3 млн жителей Евросоюза.

Напомним, Stop Killing Games была запущена блогером Россом Скоттом (Ross Scott) на фоне отключения гоночной MMO-аркады The Crew, которое сделало игру недоступной даже для её владельцев. Цель SKG — оспорить законность таких действий.

Европейская комиссия заключила, что не может обязать издателей сохранять работоспособность видеоигр после прекращения их коммерческого распространения в связи с законодательством ЕС об авторском праве.

По мнению Еврокомиссии, существующие в ЕС законы о защите прав потребителей уже предусматривают важные гарантии для геймеров. Издатели в свою очередь обязаны информировать пользователей о сроке действия видеоигры до покупки.

Совсем опасения геймеров без внимания Еврокомиссия не оставит. Регулятор обязался инициировать диалог между индустрией и потребителями с целью выработки отраслевого «кодекса поведения» по «завершению жизненного цикла» игр.

Кроме того, Еврокомиссия пообещала вместе с организациями по защите прав потребителей и органами власти работать над повышением осведомлённости о существующих правах игроков.

Официальный микроблог Stop Killing Games заверил, что решение неожиданностью не стало. Организаторы движения намерены добиться своего через готовящийся Закон о цифровой справедливости (Digital Fairness Act) и без Еврокомиссии.