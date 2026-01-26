Европейская гражданская инициатива Stop Killing Games прошла отбор и будет рассмотрена в Евросоюзе — петицию поддержали почти 1,3 млн жителей ЕС

Сбор подписей в поддержку Европейской гражданской инициативы организаторов движения Stop Killing Games («Прекратите уничтожать игры») завершился прошлым летом, однако финальный результат петиции стал известен лишь сейчас.

Напомним, для рассмотрения Еврокомиссией петицию должны подписать не менее 1 млн жителей ЕС — идею поддержали более 1,4 млн человек, однако их подписи ещё ждали подтверждения (часть могли признать недействительными).

Как стало известно, Европейская гражданская инициатива Stop Killing Games прошла квалификацию: из 1 448 270 подписей действительными были признаны 1 294 188 (89,36 % от общего числа), то есть существенно больше 1 млн.

По словам представителя Stop Killing Games Морица Кацнера (Moritz Katzner), передача заверенных подписей Еврокомиссии в Брюсселе (следующий этап инициативы) состоится не раньше середины февраля.

Кацнер также объявил о скором перезапуске официального сайта и соцсетей Stop Killing Games. В частности, у движения появился YouTube-канал — его лицом стал основатель инициативы, блогер Росс Скотт (Ross Scott).

Скотт запустил Stop Killing Games на фоне отключения гоночной MMO-аркады The Crew, из-за которого игра стала недоступна даже для её владельцев (недавно история повторилась с Anthem). Цель SKG — оспорить законность таких действий.

Ранее с критикой Stop Killing Games выступили европейская ассоциация издателей Video Games Europe и гендиректор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot), хотя в обоих случаях требования организаторов движения были интерпретированы неверно.