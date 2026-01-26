Сегодня 26 января 2026
Европейская гражданская инициатива Stop Killing Games прошла отбор и будет рассмотрена в Евросоюзе — петицию поддержали почти 1,3 млн жителей ЕС

Сбор подписей в поддержку Европейской гражданской инициативы организаторов движения Stop Killing Games («Прекратите уничтожать игры») завершился прошлым летом, однако финальный результат петиции стал известен лишь сейчас.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Напомним, для рассмотрения Еврокомиссией петицию должны подписать не менее 1 млн жителей ЕС — идею поддержали более 1,4 млн человек, однако их подписи ещё ждали подтверждения (часть могли признать недействительными).

Как стало известно, Европейская гражданская инициатива Stop Killing Games прошла квалификацию: из 1 448 270 подписей действительными были признаны 1 294 188 (89,36 % от общего числа), то есть существенно больше 1 млн.

Источник изображения: Stop Killing Games

Источник изображения: Stop Killing Games

По словам представителя Stop Killing Games Морица Кацнера (Moritz Katzner), передача заверенных подписей Еврокомиссии в Брюсселе (следующий этап инициативы) состоится не раньше середины февраля.

Кацнер также объявил о скором перезапуске официального сайта и соцсетей Stop Killing Games. В частности, у движения появился YouTube-канал — его лицом стал основатель инициативы, блогер Росс Скотт (Ross Scott).

Скотт запустил Stop Killing Games на фоне отключения гоночной MMO-аркады The Crew, из-за которого игра стала недоступна даже для её владельцев (недавно история повторилась с Anthem). Цель SKG — оспорить законность таких действий.

Ранее с критикой Stop Killing Games выступили европейская ассоциация издателей Video Games Europe и гендиректор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot), хотя в обоих случаях требования организаторов движения были интерпретированы неверно.

Источник:

