Anthem уйдёт в вечный офлайн — Electronic Arts скоро отключит серверы провального шутера

Провальный мультиплеерный боевик Anthem от Electronic Arts и разработчиков из BioWare так и не дождался спасительного обновления 2.0, а совсем скоро навсегда пропадёт из поля зрения игроков.

BioWare на официальном сайте Electronic Arts объявила, что «после тщательных размышлений» решила прекратить поддержку Anthem и отключить её серверы, сделав игру недоступной даже для её покупателей.

Как объяснили разработчики, Anthem была спроектирована исключительно как онлайновая игра, поэтому «как только серверы будут отключены, она перестанет быть доступной».

Серверы Anthem будут отключены 12 января 2026 года, однако уже с сегодняшнего дня, 3 июля, пользователи больше не смогут покупать внутриигровую премиум-валюту (тратить оставшиеся средства не запрещают).

Владельцы смогут устанавливать Anthem и играть в неё вплоть до момента отключения серверов. Для подписчиков сервиса EA Play проект останется доступен до следующего месяца — из каталога боевик удалят 15 августа.

В BioWare заверили, что в результате прекращения поддержки Anthem никто уволен не будет. Студия поблагодарила фанатов за «преданность, энтузиазм и поддержку на протяжении всех этих лет».

Anthem дебютировала 22 февраля 2019 года на PC (EA App), PS4 и Xbox One. Игра заслужила средние оценки (54−65 % на Metacritic) от профильной прессы и продалась в количестве 5 млн копий. Несмотря на это, надежды EA проект не оправдал.