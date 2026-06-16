Google открыла предзаказ на компактные XR-очки Xreal Aura, но сохранила в тайне их полную стоимость

Очки смешанной реальности, известные под кодовым названием Project Aura и разработанные совместно Google и компанией Xreal, стали доступны для предзаказа. Второе устройство под управлением операционной системы Android XR получило официальное название Xreal Aura. За очки просят внести депозит в размере $99, однако их официальная стоимость по-прежнему остаётся неизвестной.

Полноценный запуск Xreal Aura ожидается в США, Великобритании, Японии, Канаде и Южной Корее осенью этого года. Это будет второе устройство под управлением ОС Android XR после выпуска гарнитуры дополненной реальности Samsung Galaxy XR в октябре 2025 года по цене $1799. Google по-прежнему не называет полную стоимость Xreal Aura, но описывает устройство как «[XR-]гарнитуру, притворяющуюся очками».

Крупная американская розничная сеть Best Buy стала первым партнёром по запуску этого гаджета. По словам Xreal, те, кто закажет очки в течение первых двух недель после начала продаж, получат скидку в размере $199 на покупку в рамках акции в конце этого года, «сэкономив 100 долларов на конечной цене».

Об Xreal Aura известно, что их вес составляет менее 95 граммов. В основе устройства используется новый процессор Snapdragon Reality Elite для XR-устройств. По словам главы подразделения XR компании Qualcomm Зиада Асгара (Ziad Asghar), этот чип в сочетании с платформой Google Android XR призван обеспечить «лучший опыт погружения, более высокую производительность, больший уровень интеллектуальности и улучшенную оптимизацию энергопотребления».