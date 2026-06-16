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Nvidia выпустила драйвер с поддержкой командного шутера Empulse

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 610.62 WHQL с поддержкой командного шутера Empulse, чей релиз состоится 24 июня. В игре реализована поддержка технологии DLSS 4.5 Super Resolution, динамического мультикадрового генератора, а также Nvidia Reflex.

Источник изображения: 1047 Games

Источник изображения: 1047 Games

Список исправленных проблем:

  • в Apex Legends устранена проблема искажений изображения, появляющихся после продолжительных игровых сессий;
  • повышена стабильность работы в играх при использовании конфигураций с несколькими мониторами, включённой вертикальной синхронизацией и генерацией кадров DLSS;
  • решена проблема, которая могла вызывать дрожание или двоение изображения в некоторых играх с DirectX 11 при включении функции Smooth Motion;
  • решена проблема, которая могла привести к вылетам в некоторых играх при запуске с включённой функцией Smooth Motion;
  • улучшена стабильность работы World of Warcraft;
  • устранена проблема с частотой кадров на некоторых мониторах при включённой G-Sync при использовании видеокарт поколения Ada;
  • внесены общие улучшения стабильности в ситуациях, когда системе не удаётся выделить новый блок памяти;
  • решена проблема, из-за которой EDID не считывался на некоторых мониторах, вследствие чего они идентифицировались как Nvidia NV-Failsafe;
  • решена проблема, из-за которой некоторые мониторы не выходили из спящего режима.

Скачать драйвер версии 610.62 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

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Теги: драйвер, nvidia geforce, видеокарты, empulse
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