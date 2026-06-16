Лучший китайский техпроцесс SMIC N+3 по плотности транзисторов догнал только TSMC N6 — но есть и успехи

«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ

Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники

Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте

«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball

Nvidia выпустила драйвер с поддержкой командного шутера Empulse 52 мин.

Google выпустила Android 17 — с ограничителем потребления ОЗУ, «пузырями» для всех приложений и другими улучшениями 2 ч.

Хардкорный ролевой боевик Outward 2 лишился даты выхода в раннем доступе — разработчики не хотят разочаровать игроков 4 ч.

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Жертвы киберпреступлений в США потеряли почти $21 млрд за прошлый год 5 ч.

Call of Duty: Vanguard и EA Sports FC 26 возглавили вторую волну июньских новинок Game Pass, а Tomb Raider и Slay the Spire подписку скоро покинут 5 ч.

Евросоюз не станет обязывать издателей спасать видеоигры, но у Stop Killing Games есть план 6 ч.

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Импортозамещение СЗИ: почему менеджер паролей стал критически важным элементом инфраструктуры (и причём здесь ФСТЭК России) 7 ч.