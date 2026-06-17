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Microsoft подключит DeepSeek к Copilot Cowork в качестве экономичной альтернативы OpenAI и Anthropic

Microsoft планирует перевести Copilot Cowork на оплату по факту использования вычислительных ресурсов и одновременно рассматривает возможность подключить модель DeepSeek в качестве более дешёвой альтернативы для своих корпоративных клиентов, сообщает Axios.

Источник изображения: Rubaitul Azad/unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad/unsplash.com

Рост популярности агентских инструментов, включая Copilot Cowork, Anthropic Claude Code и OpenAI Codex, сопровождается многократным увеличением числа запросов к ИИ-моделям в ходе выполнения задач, что порождает непредсказуемо высокие счета для клиентов в корпоративном сегменте и одновременно увеличивает нагрузку на вычислительные ресурсы. Данная проблема побудила Microsoft пересмотреть подход к ценообразованию, поскольку безлимитные тарифы оказались экономически невыгодными при интенсивной эксплуатации моделей.

Компания уже проводит тестирование доработанной версии DeepSeek V4, а также изучает другие открытые модели, стремясь предложить заказчикам альтернативу OpenAI и Anthropic. Ожидается, что окончательное решение о выборе конкретной модели будет объявлено в течение нескольких недель.

В случае утверждения DeepSeek эта модель будет полностью развёрнута на инфраструктуре Azure, благодаря чему все данные останутся в облаке корпорации с сохранением стандартных механизмов безопасности, соответствуя требованиям и контролю за местонахождением информации. Инженеры Microsoft уже провели тонкую настройку модели и внедрили дополнительные защитные фильтры.

Вице-президент Чарльз Ламанна (Charles Lamanna) также пояснил, что тестирования показали невозможность сохранения безлимитного доступа, поскольку сотни задач в неделю от одного пользователя, хотя и свидетельствуют о высокой эффективности модели, ведут к чрезмерным издержкам.

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Теги: microsoft, deepseek, ии-агент, azure
microsoft, deepseek, ии-агент, azure
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