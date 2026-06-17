Snap представила AR-очки Specs с электрохромными линзами, автономностью до 20 часов и защитой приватности

Компания Snap представила очки дополненной реальности Specs, отличающиеся улучшенным дизайном и продвинутыми техническими характеристиками. Устройство, анонсированное на выставке Augmented World Expo 2026, ориентировано на массового пользователя и поддерживает работу с фирменными линзами Lenses.

Устройство, построенное на двух чипах Snapdragon, распределяет вычислительные задачи между обработкой компьютерного зрения и работой фирменных линз. Заявленная производителем частота обновления обеспечивает задержку в 7 миллисекунд между движением и получением изображения. Поле зрения охватывает 51 градус при поддержке 16 миллионов цветов, при этом разработчики перепроектировали волновод (тонкая прозрачная линза) для минимизации искажений окружающего пространства.

Автономность AR-очков достигает четырёх часов при использовании аудио, видео, уведомлений и ИИ-ответов, а поставляемый в комплекте кейс обеспечивает ещё четыре полных цикла зарядки, увеличивая общее время работы до 20 часов. В конструкцию интегрированы светодиодный индикатор записи и механизмы запроса пользовательского согласия перед доступом к конфиденциальным данным, при этом обработка информации преимущественно выполняется локально на устройстве.

Параллельно Snap анонсировала обновлённые инструменты для разработчиков, включая интеграцию агентов Lens Studio с Claude Code, Codex и Cursor. Также представлен бенчмарк Specs Spatial, предназначенный для оценки производительности нейросетей в пространственных задачах реального мира. Цена устройства составляет $2195 (около 159 140 рублей). Предварительные заказы уже доступны на официальном сайте Snap, а старт продаж намечен на осень текущего года в США, Великобритании и Франции.