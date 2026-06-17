Сегодня 17 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «М.Видео» раскрыла самые продаваемые фут...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«М.Видео» раскрыла самые продаваемые футбольные игры FIFA и EA Sports FC в России за 15 лет

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» в разгар Чемпионата мира по футболу 2026 года поделилась информацией об успехах в стране футбольных симуляторов FIFA и EA Sports FC от Electronic Arts.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

По данным «М.Видео», за последние 15 лет российские геймеры приобрели более 850 тысяч копий FIFA и EA Sports FC для разных платформ. Стоит отметить, что показатель не включает данные по площадкам за пределами «М.Видео».

Самой успешной игрой франшизы в России оказалась FIFA 15. Десятка наиболее продаваемых футбольных игр Electronic Arts в «М.Видео» представлена ниже:

  1. FIFA 15;
  2. FIFA 20;
  3. FIFA 19;
  4. FIFA 17;
  5. FIFA 16;
  6. FIFA 18;
  7. FIFA 14;
  8. FIFA 21;
  9. FIFA 22;
  10. EA Sports FC 25.
Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Исследование показало, что наибольшей популярностью среди российских игроков франшиза пользовалась в середине и второй половине 2010-х на фоне активного развития консольного рынка в России и доминирования физического формата.

По словам главы направления «Развитие игр и игрового сообщества» в «М.Видео» Сергея Мезина, переход от FIFA к EA Sports FC прошёл для аудитории незаметно — новые игры быстро вошли в число лидеров по продажам и выручке.

Источник изображения: «М.Видео»

Источник изображения: «М.Видео»

Дополнительным драйвером интереса к футбольным играм остаётся Чемпионат мира по футболу — интерес аудитории растёт не только к просмотру матчей, но и к другому контенту, включая симуляторы, онлайн-соревнования и сервисы.

Новейшей игрой серии Electronic Arts является вышедшая прошлой осенью EA Sports FC 26. EA использовала симулятор, чтобы спрогнозировать победителя Чемпионат мира по футболу 2026 года — четыре предыдущих предсказания сбылись.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Коммунистическая молодёжь Китая похвасталась актуальными продажами Black Myth: Wukong
«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball
Electronic Arts предсказала, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026 года — компания угадала четырёх предыдущих победителей
Марадона против Тора: сумасшедший трейлер подтвердил дату выхода футбольной аркады FIFA Heroes
Microsoft подключит DeepSeek к Copilot Cowork в качестве экономичной альтернативы OpenAI и Anthropic
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой командного шутера Empulse
Теги: fifa 15, ea sports fc 25, electronic arts, спортивный симулятор, продажи игр
fifa 15, ea sports fc 25, electronic arts, спортивный симулятор, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google выпустила Android 17 — с ограничителем потребления ОЗУ, «пузырями» для всех приложений и другими улучшениями
Рынок потребительских SSD фактически испарился, заявил глава Silicon Motion
В Китае заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция с аккумуляторами и производством водорода
Совсем скоро в Heroes of Might & Magic: Olden Era появится «Таинственный остров» — одна из самых популярных карт для «Героев Меча и Магии III»
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире
Коммунистическая молодёжь Китая похвасталась актуальными продажами Black Myth: Wukong 5 мин.
«М.Видео» раскрыла самые продаваемые футбольные игры FIFA и EA Sports FC в России за 15 лет 55 мин.
Binance лишат возможности работать в Европе 2 ч.
Microsoft подключит DeepSeek к Copilot Cowork в качестве экономичной альтернативы OpenAI и Anthropic 4 ч.
SpaceXAI купила Cursor за $60 млрд 11 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой командного шутера Empulse 12 ч.
Хардкорный ролевой боевик Outward 2 лишился даты выхода в раннем доступе — разработчики не хотят разочаровать игроков 14 ч.
Ядро Linux лишилось поддержки Intel 486 и других «пережитков прошлого» 15 ч.
Жертвы киберпреступлений в США потеряли почти $21 млрд за прошлый год 15 ч.
Call of Duty: Vanguard и EA Sports FC 26 возглавили вторую волну июньских новинок Game Pass, а Tomb Raider и Slay the Spire подписку скоро покинут 16 ч.
РТК-ЦОД повысил отказоустойчивость IT-инфраструктуры автохолдинга ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр 42 мин.
Китайские DeepSeek и CXMT увернулись от попадания в чёрный список Минторга США 2 ч.
Представлен Sony LYTIA L910 — первый мобильный сенсор на архитектуре LOFIC 2 ч.
Учёные выяснили, насколько ещё можно уменьшать транзисторы 2 ч.
Google выпустила Wear OS 7 — свежая ОС дебютировала на смарт-часах Pixel Watch 2 ч.
Внедрение ИИ позволило Samsung сократить время на тестирование изделий в семь раз до двух дней 2 ч.
Ещё на раннем этапе освоения техпроцесса 14A компания Intel добилась уровня брака в 50 % 3 ч.
BYD, Google, AMD и Tesla активно интересуются возможностью изготовления чипов на мощностях Samsung 3 ч.
Snap представила нечто среднее между Ray-Ban Meta и Vision Pro — AR-очки Specs за $2195 4 ч.
В следующем году Apple представит AirPods с камерами, юбилейный iPhone 20 и складной iPhone Ultra второго поколения 5 ч.