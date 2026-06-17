«М.Видео» раскрыла самые продаваемые футбольные игры FIFA и EA Sports FC в России за 15 лет

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» в разгар Чемпионата мира по футболу 2026 года поделилась информацией об успехах в стране футбольных симуляторов FIFA и EA Sports FC от Electronic Arts.

По данным «М.Видео», за последние 15 лет российские геймеры приобрели более 850 тысяч копий FIFA и EA Sports FC для разных платформ. Стоит отметить, что показатель не включает данные по площадкам за пределами «М.Видео».

Самой успешной игрой франшизы в России оказалась FIFA 15. Десятка наиболее продаваемых футбольных игр Electronic Arts в «М.Видео» представлена ниже:

FIFA 15; FIFA 20; FIFA 19; FIFA 17; FIFA 16; FIFA 18; FIFA 14; FIFA 21; FIFA 22; EA Sports FC 25.

Исследование показало, что наибольшей популярностью среди российских игроков франшиза пользовалась в середине и второй половине 2010-х на фоне активного развития консольного рынка в России и доминирования физического формата.

По словам главы направления «Развитие игр и игрового сообщества» в «М.Видео» Сергея Мезина, переход от FIFA к EA Sports FC прошёл для аудитории незаметно — новые игры быстро вошли в число лидеров по продажам и выручке.

Дополнительным драйвером интереса к футбольным играм остаётся Чемпионат мира по футболу — интерес аудитории растёт не только к просмотру матчей, но и к другому контенту, включая симуляторы, онлайн-соревнования и сервисы.

Новейшей игрой серии Electronic Arts является вышедшая прошлой осенью EA Sports FC 26. EA использовала симулятор, чтобы спрогнозировать победителя Чемпионат мира по футболу 2026 года — четыре предыдущих предсказания сбылись.