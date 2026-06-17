«М.Видео» раскрыла самые продаваемые футбольные игры FIFA и EA Sports FC в России за 15 лет

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» в разгар Чемпионата мира по футболу 2026 года поделилась информацией об успехах в стране футбольных симуляторов FIFA и EA Sports FC от Electronic Arts.
По данным «М.Видео», за последние 15 лет российские геймеры приобрели более 850 тысяч копий FIFA и EA Sports FC для разных платформ. Стоит отметить, что показатель не включает данные по площадкам за пределами «М.Видео».
Самой успешной игрой франшизы в России оказалась FIFA 15. Десятка наиболее продаваемых футбольных игр Electronic Arts в «М.Видео» представлена ниже:
- FIFA 15;
- FIFA 20;
- FIFA 19;
- FIFA 17;
- FIFA 16;
- FIFA 18;
- FIFA 14;
- FIFA 21;
- FIFA 22;
- EA Sports FC 25.
Исследование показало, что наибольшей популярностью среди российских игроков франшиза пользовалась в середине и второй половине 2010-х на фоне активного развития консольного рынка в России и доминирования физического формата.
По словам главы направления «Развитие игр и игрового сообщества» в «М.Видео» Сергея Мезина, переход от FIFA к EA Sports FC прошёл для аудитории незаметно — новые игры быстро вошли в число лидеров по продажам и выручке.
Дополнительным драйвером интереса к футбольным играм остаётся Чемпионат мира по футболу — интерес аудитории растёт не только к просмотру матчей, но и к другому контенту, включая симуляторы, онлайн-соревнования и сервисы.
Новейшей игрой серии Electronic Arts является вышедшая прошлой осенью EA Sports FC 26. EA использовала симулятор, чтобы спрогнозировать победителя Чемпионат мира по футболу 2026 года — четыре предыдущих предсказания сбылись.
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