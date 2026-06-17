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Представлен человекоподобный робот Genesis Eno, непохожий на человека

Французский стартап Genesis AI, одним из инвесторов которого выступил бывший гендиректор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt), представил человекоподобного робота Eno, который не очень похож собственно на человека.

Источник изображения: Genesis AI

Источник изображения: Genesis AI

Расхождение в Genesis AI объяснили тем, что разрабатывали Eno «исходя из возможностей человека», а не его внешнего вида. Человекоподобный робот может быть без головы и ног, передвигаться на колёсной платформе и складываться как шезлонг. Потому что, уверены в Genesis AI «человекоподобные роботы не обязаны выглядеть как люди».

На практике, отмечает разработчик, Eno способен служить в качестве универсального робота, а не машины, предназначенной всего для одной задачи, например, для складывания белья. Сходство с человеком сохранилось, однако, в конструкции верхних конечностей — они разрабатывались в «точном соответствии форме и функциям человеческих рук», чтобы робот мог пользоваться инструментами и предметами, уже созданными для людей.

Genesis AI планирует начать выпуск и внедрение Eno у своих клиентов к концу 2026 года — поначалу робот будет задействован в производстве, в лабораториях и логистике, а затем также в больницах, отелях и потребительской сфере. Ведётся разработка и «дополнительных вариантов исполнения».

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Теги: genesis, человекоподобный робот, робот
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