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Внезапная блокировка Anthropic Fable 5 подстегнула интерес к открытым ИИ-моделям

Когда Anthropic на минувшей неделе закрыла доступ к своим лучшим моделям искусственного интеллекта, её клиенты получили важный урок: такое может случиться в любой момент. Поэтому будущее, возможно, за открытыми проектами, пишет CNBC.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Инцидент с Anthropic Fable стал крупным событием и важной темой для обсуждений — финансисты с Уолл-стрит будут внимательно следить за развитием событий, потому что Anthropic и OpenAI готовятся выйти на биржу. О рисках предупредил гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), хотя его корпорация вложила не один миллиард долларов в оба стартапа. Современным компаниям требуется «создавать агентные системы, которые со временем совершенствуются, сохраняя при этом контроль над своей интеллектуальной собственностью», — написал он в соцсети X.

На фоне очередного инцидента с Anthropic в рост пошли акции MiniMax и Zhipu — китайских лабораторий открытого ИИ, то есть разработчиков моделей, которые можно бесплатно скачивать и самостоятельно запускать. Инцидент произошёл в неудобное время, примерно два часа спустя после того, как завершился первый торговый день SpaceX, в которую входит нишевый ИИ-стартап xAI.

Избежать последствий подобных инцидентов способна работа с ИИ-моделями с открытым исходным кодом. Они на безвозмездной основе скачиваются и запускаются на доступной пользователям инфраструктуре, настраиваются под данные и потребности пользователей, и никакие политические споры не дают их отключить. Но для США это не так просто, потому что наиболее популярные открытые модели разрабатываются в Китае. На платформе OpenRouter наибольшей популярностью пользуются системы от DeepSeek, Tencent, Xiaomi и MiniMax — они популярнее даже закрытых систем. Передовые технологии ИИ, утверждает ещё один китайский разработчик Zhipu, не должны принадлежать горстке игроков или выводиться по желанию.

Ещё один важный аспект — цена. Цены растут, и базовые задачи в компаниях автоматизируются при помощи самых дешёвых моделей, тогда как дорогие применяются в самых сложных задачах. Клиенты реагируют на «токеновый апокалипсис», указывают эксперты: сервисы ИИ переводятся на ценообразование на основе потребления вычислительных ресурсов. Это тоже способствует переходу предприятий на китайские модели.

Рынок ИИ всё ещё молод. ChatGPT вышел менее четырёх лет назад, и сейчас инвесторы начинают по-новому смотреть, кто в действительности лидирует в гонке ИИ. Победителями могут оказаться не только крупные закрытые лаборатории.

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Теги: anthropic, ии, открытое по
anthropic, ии, открытое по
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