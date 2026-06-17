Nvidia показала роботов, которые сами научились собирать ПК — но почему-то дорогие видеокарты им не доверила

Nvidia продемонстрировала группу роботов, управляемых агентами искусственного интеллекта — эти машины самостоятельно обучаются высокоточным задачам, требующим сноровки в реальном мире.

На демонстрационном ролике системы ENPIRE роботы самостоятельно устанавливают видеокарту в материнскую плату, сортируют металлические штифты в контейнере, а также устанавливают и обрезают пластиковые хомуты. В рамках проекта ENPIRE учёные запустили восемь ИИ-агентов OpenAI Codex, подключили к ним группу роботов, выделив им графические процессоры и бюджет токенов — вычислительных ресурсов. Агентам ставили задачи — их надо было научиться выполнять действия как можно быстрее и не допускать ошибок.

Получив инструкции «парк роботов начал оживать: они учатся искать визуальные подсказки, перезагружать сцену, отрабатывать новые навыки, экспериментировать с управляющими функциями, читать статьи в интернете, обсуждать, размышлять, сталкиваться с трудностями и повторять попытки прямо на оборудовании», — пояснили авторы проекта.

Получив задание на самостоятельную сборку ПК, одна роботизированная рука-манипулятор взяла видеокарту и передала её другой, у которой была материнская плата. Вторая аккуратно вставила видеокарту в слот PCIe. При установке вся система покачивалась, но задачу она выполнила. Что интересно, использовались доступные компактные видеокарты, а не массивные решения сродни RTX 5090.

В рамках эксперимента авторы использовали разные средства ИИ: агентов OpenAI Codex с моделью GPT-5.5, Claude Code с Opus 4.7 и Kimi Code с Kimi K2.6. Исследователи также протестировали изменение размера группы машин и установили, что «восемь роботов, исследующих местность параллельно, решают задачу значительно быстрее, чем меньшее число».