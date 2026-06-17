Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo

Сегодня новая тяжёлая европейская ракета Ariane 6 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в одной из самых важных миссий для этой европейской пусковой системы. После небольшой задержки носитель ушёл в полёт с 36 спутниками Amazon Leo на борту. Этот запуск стал не просто очередной коммерческой миссией: Ariane 6 должна подтвердить, что Европа снова располагает собственной тяжёлой ракетой для регулярного вывода крупных полезных нагрузок на орбиту.

Ракета взлетела в 15:22 по московскому времени после получасовой задержки. Полёт начался штатно и продолжается в соответствии с планом. Вскоре верхняя ступень сбросит контейнер с 36 спутниками Amazon Leo. До этого в двух миссиях ракета вывела в космос два пакета по 32 спутника Amazon. Увеличить грузоподъёмность позволили новые твердотопливные ускорители P160C, каждый из которых вмещает на 14 т больше топлива, чем ускорители P120C, которыми комплектовалась ракета до сегодняшнего дня. Сегодняшний запуск стал первым для РН Ariane 6 с новыми ускорителями в её самой мощной конфигурации.

В рамках контракта Arianespace должна выполнить для Amazon серию из 18 запусков, а по итогам текущей миссии число спутников Amazon Leo, выведенных Ariane 6 за пять месяцев, должно достигнуть 100 аппаратов. Отметим, эта ракета теперь для Amazon Leo стала единственной рабочей лошадкой, тогда как все остальные контракты оказались нереализуемыми по тем или иным причинам.

После старта команды в центре управления отслеживали телеметрию, отделение ускорителей, сброс головного обтекателя, работу центральной ступени и включение кислородно-водородной верхней ступени с двигателем Vinci. По плану спутники должны начать отделяться примерно через полтора часа после старта, а вся операция до отделения последнего аппарата займёт около 1 часа 51 минуты. Для Европы этот полёт важен и в промышленном смысле: в создании Ariane 6 участвовали предприятия более чем из десятка стран, включая немецкие площадки в Бремене, Аугсбурге, Оттобрунне и Лампольдсхаузене.