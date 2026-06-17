Сегодня 17 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартова...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo

Сегодня новая тяжёлая европейская ракета Ariane 6 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в одной из самых важных миссий для этой европейской пусковой системы. После небольшой задержки носитель ушёл в полёт с 36 спутниками Amazon Leo на борту. Этот запуск стал не просто очередной коммерческой миссией: Ariane 6 должна подтвердить, что Европа снова располагает собственной тяжёлой ракетой для регулярного вывода крупных полезных нагрузок на орбиту.

Источник изображения: ESA

Источник изображения: ESA

Ракета взлетела в 15:22 по московскому времени после получасовой задержки. Полёт начался штатно и продолжается в соответствии с планом. Вскоре верхняя ступень сбросит контейнер с 36 спутниками Amazon Leo. До этого в двух миссиях ракета вывела в космос два пакета по 32 спутника Amazon. Увеличить грузоподъёмность позволили новые твердотопливные ускорители P160C, каждый из которых вмещает на 14 т больше топлива, чем ускорители P120C, которыми комплектовалась ракета до сегодняшнего дня. Сегодняшний запуск стал первым для РН Ariane 6 с новыми ускорителями в её самой мощной конфигурации.

В рамках контракта Arianespace должна выполнить для Amazon серию из 18 запусков, а по итогам текущей миссии число спутников Amazon Leo, выведенных Ariane 6 за пять месяцев, должно достигнуть 100 аппаратов. Отметим, эта ракета теперь для Amazon Leo стала единственной рабочей лошадкой, тогда как все остальные контракты оказались нереализуемыми по тем или иным причинам.

После старта команды в центре управления отслеживали телеметрию, отделение ускорителей, сброс головного обтекателя, работу центральной ступени и включение кислородно-водородной верхней ступени с двигателем Vinci. По плану спутники должны начать отделяться примерно через полтора часа после старта, а вся операция до отделения последнего аппарата займёт около 1 часа 51 минуты. Для Европы этот полёт важен и в промышленном смысле: в создании Ariane 6 участвовали предприятия более чем из десятка стран, включая немецкие площадки в Бремене, Аугсбурге, Оттобрунне и Лампольдсхаузене.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские двигатели закончились: судьба спутников Amazon Leo теперь в руках Европы и ракет Ariane 6
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире
Отключить доступ иностранцев к передовым моделям Anthropic пришлось по наводке главы Amazon
NASA модернизировало квантовую лабораторию на МКС — эксперименты с холодными атомами выйдут на новый уровень
SpaceX объявила о поглощении ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов
«Джеймс Уэбб» разглядел асимметрию атмосферы ультрагорячего юпитера с дождями из рубинов и сапфиров
Теги: ariane 6, запуск ракеты, amazon, amazon leo
ariane 6, запуск ракеты, amazon, amazon leo
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире
Лучший китайский техпроцесс SMIC N+3 по плотности транзисторов догнал только TSMC N6 — но есть и успехи
В Китае заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция с аккумуляторами и производством водорода
Google выпустила Android 17 — с ограничителем потребления ОЗУ, «пузырями» для всех приложений и другими улучшениями
Учёные выяснили, насколько ещё можно уменьшать транзисторы
Спустя четыре года апгрейд GTA V до версий для PS5, Xbox Series X и S всё-таки станет бесплатным 3 мин.
Создатели хоррор-шутера Luna Abyss остались без работы через месяц после релиза — всех уволили 40 мин.
Внезапная блокировка Anthropic Fable 5 подстегнула интерес к открытым ИИ-моделям 2 ч.
Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять не открывая приложение — прямо из виджета 3 ч.
Telegram через суд обжаловал блокировку в Индии 4 ч.
Windows 11 избавится от лишних перезагрузок: обновления будут устанавливаться за один цикл 6 ч.
«Минимальные усилия, но максимальный эффект»: Digital Foundry показала, как Sony может прокачать Bloodborne на PS5 без FromSoftware 6 ч.
CATL и Tencent стали инвесторами DeepSeek, но больше всех вложился основатель стартапа 6 ч.
Союзники США восстали против ограничений на ИИ: Европа добивается доступа к Mythos и другим моделям Anthropic 6 ч.
ИИ и массовые увольнения довели моральный дух сотрудников Meta до исторического минимума 6 ч.
Nvidia показала роботов, которые сами научились собирать ПК — но почему-то дорогие видеокарты им не доверила 2 ч.
Китай проследит, как ИИ отнимает и создаёт рабочие места 2 ч.
Silicon Motion будет внедрять PCIe 6.0 в SSD с оглядкой на процессоры Nvidia, а не Intel или AMD 2 ч.
Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo 2 ч.
«Мегафон» связал Россию и Китай новым магистральным каналом связи 2 ч.
«Я собираюсь красть ваших клиентов»: глава Nothing объявил войну Apple из-за слишком скучных iPhone 3 ч.
IDC: на x86 теперь приходится лишь чуть более половины рынка серверов, в основном из-за ИИ 3 ч.
Представлен человекоподобный робот Genesis Eno, непохожий на человека 4 ч.
NASA модернизировало квантовую лабораторию на МКС — эксперименты с холодными атомами выйдут на новый уровень 4 ч.
США снимут запрет на ввоз китайских дронов, но только игрушечных 5 ч.