Смартфоны Samsung научатся оценивать здоровье питомцев по фотографии

Смартфоны Samsung Galaxy располагают множеством функций искусственного интеллекта: есть расшифровка звонков, редактирование фотографий с использованием генеративного ИИ, а также составление сводок файлов. Новая функция адресована владельцам домашних животных.

На конференции VivaTech компания Samsung анонсировала новое решение на основе ИИ, связанное с уходом за животными, и реализуется оно в партнёрстве со стартапом Lifet. Можно будет сделать снимок питомца на смартфон и обратиться к ИИ, который поможет выявить возможные проблемы с его здоровьем. Он укажет на проблемы с зубами, обнаружит признаки катаракты или вывихи суставов.

Чтобы начать работу с новой функцией, владельцу смартфона Samsung Galaxy потребуется установить на него приложение SmartThings и сервис Pet Care. Компания Lifet, входящая в программу инкубатора стартапов Samsung, уже позволяет загружать на свой сайт снимки питомцев для оценки состояния их здоровья средствами ИИ. Вышеуказанные проблемы выявляются с точностью до 97 %, заверяет разработчик.

Наличие отдельной функции на смартфоне Samsung обещает сделать этот процесс более удобным.