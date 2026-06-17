Создатели хоррор-шутера Luna Abyss остались без работы через месяц после релиза — всех уволили

Вышедший месяц назад скоростной шутер с элементами хоррора Luna Abyss не стал хитом продаж, и расплачиваться за это пришлось его разработчикам из британской студии Kwalee Labs (в прошлом Bonsai Collective).

Как сообщила глава Kwalee Labs Холли Эмери (Hollie Emery) на своей странице в деловой соцсети LinkedIn, c 15 июня в студии не осталось ни одного сотрудника — все были уволены. В коллективе значилось девять человек.

«К сожалению, вчера весь коллектив попал под сокращения; это решение было принято без нашего участия. В результате с сегодняшнего дня вся команда ищет работу», — заявила Эмери.

По словам Эмери, для всех сотрудников Kwalee Labs релиз Luna Abyss стал самым важным моментом в карьере и объектом «невероятной гордости». Положительные отзывы критиков и игроков также порадовали команду.

«Я очень горжусь тем, чего нам удалось достичь в Luna Abyss со столь скромной командой в жанре, где невероятно сложно получить хорошие оценки», — подчеркнула Эмери достижения коллектива.

Игрокам Luna Abyss в роли заключённой по имени Фоукс предстоит под надзором биомеханического тюремщика Эйлин исследовать на предмет забытых технологий заброшенную мегаструктуру в недрах фальшивой Луны.

Luna Abyss вышла 21 мая на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В Steam игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 86 %), но на пике привлекла всего 317 человек.