Sandisk оценила SSD Optimus GX PRO 850P ёмкостью 8 Тбайт для PS5 почти в пять раз дороже самой консоли

Компания Sandisk сообщила полные характеристики нового твердотельного накопителя Optimus GX PRO 850P стандарта PCIe 4.0, разработанного специально для игровых приставок PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Новинка предлагается в вариантах ёмкости 1, 2, 4 и 8 Тбайт. Самая ёмкая версия оценивается почти в пять раз дороже стандартной версии PlayStation 5.

Для вариантов Optimus GX PRO 850P ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт производитель заявляет скорость последовательного чтения до 7300 Мбайт/с и последовательной записи до 6600 Мбайт/с (6300 Мбайт/с для версии на 1 Тбайт). Для модели на 8 Тбайт заявлена скорость чтения до 7200 Мбайт/с и записи — до 6600 Мбайт/с.

Производитель также заявляет производительность до 1,2 млн IOPS в операциях случайного чтения и записи для модели на 8 Тбайт. Указанный ресурс SSD на 1 Тбайт составляет 600 TBW (терабайт перезаписанной информации), 1200 TBW для версии на 2 Тбайт, 2400 TBW для варианта на 4 Тбайт и 4800 TBW для модели на 8 Тбайт. На все варианты SSD предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Больше всего внимания привлекает цена представленных накопителей. Модель Sandisk Optimus GX PRO 850P ёмкостью 8 Тбайт в американском магазине компании оценивается в $2959,99. При этом речь идёт о цене со скидкой. Рекомендованная цена SSD в этой комплектации составляет $3699,99. Версии на 1, 2 и 4 Тбайт оцениваются компанией по той же схеме в $379,99 (рекомендованная цена — $474,99), $759,99 (рекомендованная цена — $949,99) и $1499,99 (рекомендованная цена — $1874,99) соответственно.

При цене $2959,99 вариант на 8 Тбайт стоит примерно в 4,6 раза дороже игровой приставки PS5 в США, где её цена сейчас составляет $649,99. Sony повысила стоимость приставок 2 апреля. Стандартная версия с дисководом оценивается в $649.99, версия Digital Edition (без дисковода) предлагается за $599,99, а более производительная модель PS5 Pro — за $899,99.