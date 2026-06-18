Великобритания потребовала от Google повысить прозрачность поисковой выдачи

Британский антимонопольный регулятор Competition and Markets Authority (CMA) обязал компанию Google повысить прозрачность механизмов ранжирования поисковой выдачи. Новые правила, по сообщению Reuters, направлены на обеспечение справедливой конкуренции и требуют от технологического гиганта использования объективных критериев.

Согласно опубликованному предписанию, компания должна внедрить чёткую процедуру рассмотрения жалоб и обеспечить возможность экспорта поисковых данных уполномоченным сторонним организациям. В Google заявили о готовности сотрудничать с ведомством, подчеркнув, что текущие системы ранжирования уже демонстрируют наиболее релевантные результаты высокого качества. Ранее аналогичные претензии к доминированию американской компании высказывали власти США и Европейского союза.

На реализацию требования о справедливом ранжировании Google отвели шесть месяцев, а на внедрение функции переноса данных — три месяца. Однако профессиональная ассоциация издателей Великобритании раскритиковала такие сроки, указав, что они дают Google «слишком много пространства для манёвра» до полного вступления правил в силу, особенно в условиях стремительного развития ИИ-поиска.

Представители британского бизнеса, в свою очередь, ранее сообщали регулятору, что текущие практики ранжирования не являются ни справедливыми, ни прозрачными, что сдерживает инвестиции в собственные компании. В ответ на это CMA предупредила, что может ввести дополнительные меры регулирования, если посчитает, что принятых шагов недостаточно для устранения дисбаланса на рынке.

Регулятор, присвоивший платформе статус стратегически важного участника рынка из-за доли Google, превышающей 90 % в британском поисковом сегменте, продолжает усиливать контроль над компанией. Исполнительный директор CMA Уилл Хейтер (Will Hayter) отметил, что ведомство поэтапно улучшает работу поисковых сервисов для бизнеса и потребителей страны, а новые требования стали дополнением к недавним ограничениям, позволяющим издателям устанавливать запрет на использование своего контента для обучения искусственного интеллекта Google.