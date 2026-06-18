Это ж-ж-ж неспроста: шум и вибрация от центров обработки данных вредят здоровью окрестных жителей

До сих пор экспансия ЦОД вызывала протест у местных жителей главным образом в контексте использования земельных участков и роста тарифов на электроэнергию, но исследования показали, что шумовое загрязнение и вибрация могут оказывать негативное влияние на жителей окрестных территорий, и это может стать новой проблемой.

Даже с учётом приличного удаления крупных ЦОД от жилых кварталов шум, издаваемый их мощными системами охлаждения, напоминает гул пролетающего на большой высоте самолёта, звук работающего двигателя грузовика, припаркованного под окнами, либо соседского блока кондиционирования воздуха. Жители трёх небольших городов США в прошлом месяце подали несколько судебных исков против владельцев ЦОД, которые досаждают им своим шумом.

Сейчас на территории США эксплуатируются более 3000 центров обработки данных и примерно половина этого количества возводится. Помимо промышленных вентиляторов, ЦОД могут издавать шум из-за использования дизельных электрогенераторов. По данным Pew Research Center, почти 40 % жилых домов в США сейчас находятся на удалении не более 8 км от хотя бы одного ЦОД. В некоторых случаях это расстояние ещё меньше, что создаёт условия для постоянного беспокойства окрестных жителей. Звуки работающего оборудования могут быть различимы на удалении до пары километров от ЦОД.

Эти вычислительные площадки также становятся источником инфразвука, который не улавливается человеческим ухом, но в виде вибраций способен негативно влиять на организм. Жители домов возле ЦОД всё чаще страдают нарушениями сна, головными болями, повышением внутричерепного давления и общим беспокойством. При этом действующие санитарные и строительные нормы не учитывают специфику воздействия данных факторов на людей, находящихся в пределах досягаемости. Тем более, что реформы американских профильных ведомств в начале 80-х годов прошлого века привели к тому, что следить за шумовым загрязнением территорий США попросту некому.

В судебных исках жители близлежащих к ЦОД домов жалуются не только на постоянный шум и вибрации, но и на падение цен на недвижимость в этой зоне, поскольку никто не желает оказаться на их месте по собственной воле. Помимо материальной компенсации, истцы требуют от компаний обеспечить снижение шумового загрязнения от своих ЦОД. По словам некоторых истцов, шум отчётливее слышен в ночное время, когда люди стараются заснуть, и он им очень мешает. Представители компании DataOne, которая возвоит ЦОД в штате Нью-Джерси, заверили редакцию The New York Times в своей готовности активно взаимодействовать с местной общественностью с целью снижения шумового воздействия на округу. Некоторые строители ЦОД готовы выкупать ближайшие к своим объектам дома по рыночной цене и помогать продавцам с переездом.

Представители Alliance Cloud Services заявили, что свои ЦОД они строят с учётом обеспечения необходимого минимального расстояния до близлежащих домов. Покупая участок земли под ЦОД, компания изначально закладывает, что некоторая его часть будет создавать своего рода «буферную зону». Переход на альтернативные способы охлаждения является другим способом снизить уровень шума от ЦОД. Компоненты вычислительных систем либо погружают в диэлектрическую жидкость, которая помогает отводить тепло, либо оснащают водоблоками. Уровень шума при этом удаётся снизить на 50 % и более, но подобные мероприятия оказываются довольно затратными. На многих территориях США действуют требования к уровню шума, которые не учитывают низкочастотные колебания, исходящие от систем охлаждения ЦОД. Это создаёт ситуации, когда проект в целом соответствует действующим нормам, но по факту окружающие страдают от воздействия шума и вибрации.

На многих территориях традиционные источники шума типа аэропортов или крупных шоссе источают его значительно слабее в ночное время, когда окрестные жители спят. Центры обработки данных работают круглосуточно, и на подобное облегчение рассчитывать не приходится. Во многих случаях ЦОД строятся не на пустых обособленных участках земли, а занимают место заброшенных промышленных объектов, которые расположены к жилым кварталам гораздо ближе. Кроме того, чувствительность людей к звукам и вибрациям неоднородна в пределах какой-то локально проживающей группы, поэтому если кого-то соседство с ЦОД почти не беспокоит, другие просто не будут находить себе места и жаловаться во все инстанции. Со всеми этими нюансами строителям ЦОД и тем, кто их будет эксплуатировать, придётся иметь дело.