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Apple тайно следит за каждым введённым пользователем символом в поиске App Store

Команда специалистов по кибербезопасности Mysk обнаружила, что Apple отслеживает то, как пользователи вводят поисковые запросы в App Store, фиксируя даже время, которое уходит на это. И отключить эту опцию невозможно.

Источник изображения: Mysk/X

Источник изображения: Mysk/X

В ходе WWDC Apple сообщила о ряде изменений в работе App Store, призванных помочь разработчикам. По всей видимости, в их число входит сбор огромного количества данных о том, как пользователи взаимодействуют с App Store.

«Теперь Apple использует на практике обширные аналитические данные, которые они собирают в App Store. Они записывают каждое нажатие, и отключить это невозможно. Они даже могут рассчитать вашу скорость набора текста», — сообщили исследователи.

На опубликованном Mysk в соцсети Х изображении показан процесс поиска пользователем слова «Тим Кук» по десяти записям с временными метками. Каждая запись отражает, как пользователь вводит буквы в имени Кука, включая время с точностью до долей секунды, что позволяет Apple определить, сколько времени требуется пользователю, чтобы набрать целое слово, включая промежутки между вводом каждой отдельной буквы. В записях также указано, в какой вкладке находится пользователь, и какая версия операционной системы используется.

По словам Mysk, эти данные представляют собой аналитику приложений, отправляемую в Apple. Пользователи могут их запросить через сайт конфиденциальности Apple.

Специалисты Mysk также объяснили, зачем Apple необходимо знать такую информацию. Когда пользователь вводит поисковый запрос в App Store, приложение выдает список предложений на основе части введённого текста. Этот список обновляется после каждой новой буквы в запросе. Apple необходимо знать, какую текстовую строку использовать для поисковых подсказок, так что её интерес к этой информации вполне понятен.

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Теги: apple, app store, магазин приложений
apple, app store, магазин приложений
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