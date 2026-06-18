Соруководитель Gemini Ноам Шазир покидает Google и переходит в OpenAI

Вице-президент Google по инженерии и один из руководителей подразделения по разработке ИИ-моделей Gemini Ноам Шазир (Noam Shazeer) объявил о своём уходе из компании. Свою карьеру Шазир продолжит в OpenAI.

«Рад сообщить, что присоединяюсь к OpenAI, и с нетерпением жду возможности поработать с выдающейся командой этой компании. <…> Было непросто принять решение об уходе. Я невероятно горжусь потрясающей командой Google и всем, что мы создали вместе. Для меня было честью и удовольствием работать со всеми вами», — написал Шазир в своём аккаунте в социальной сети X.

Уход Шазира из Google произошёл менее чем через два года после его возвращения в компанию. В 2021 году Шазир вместе со своим коллегой Даниэлем Де Фрейтасом (Daniel De Freitas) покинули Google, чтобы основать стартап Character.AI. В августе 2024 года оба инженера вернулись в Google и стали частью подразделения DeepMind.

Переход Шазира в OpenAI подчёркивает, что ожесточённая борьба за лучших специалистов в сфере ИИ стала одним из ключевых факторов конкуренции технологических компаний. Новость об уходе Шазира появилась через несколько недель после запуска новых ИИ-продуктов Google, таких как модель Gemini 3.5 Flash и ИИ-агент Gemini Spark.