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Электромобили оказались безвреднее для окружающей среды, чем машины с ДВС, подтвердили учёные

В очередном исследовании учёные Массачусетского технологического института показали, что «чистые» электромобили и гибридные машины в аспекте выбросов оказались менее вредными, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Источник изображения: tesla.com

Источник изображения: tesla.com

В большинстве случаев электромобили в сравнении с машинами с ДВС обеспечивают сокращение выбросов на величину от 40 % до 60 %, хотя в крайних случаях разброс может быть значительным, составляя от 0 до 4700 кг углекислотного эквивалента за год, то есть от 0 % до 82 %. Наиболее значимым фактором, из-за которого формируются различия, является структура потребления электроэнергии — она приводит к более равномерному и значительному сокращению выбросов, когда электроснабжение избавляется от углеродного компонента. Ещё один фактор — региональный: в городской местности подключаемые гибриды достигают 80–90 % экономии выбросов электромобилей; в сельской местности, при условиях регулярной зарядки, этот показатель составляет 60 %. Следует также учитывать индивидуальные особенности вождения.

Прогнозов учёные пока не делают, но отмечают, что если объёмы связанных с электроэнергией выбросов продолжит снижаться, как это происходило в течение последнего десятилетия, то связанное с электромобилями сокращение выбросов может превысить приведённые в исследовании показатели. В экстремальных условиях характеристики электромобилей могут снижаться, причём сильнее (до 50 %), чем у машин с двигателями внутреннего сгорания. Но эти условия должны быть поистине экстремальными — например, чрезвычайно суровые холода — и даже в этом случае влияние на среднегодовые показатели оказывается не столь значительным. Тем более, что такие условия на практике редко встречаются днём и в течение всего года в одном регионе.

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Теги: mit, электромобиль, выбросы
mit, электромобиль, выбросы
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