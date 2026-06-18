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Создатель Deus Ex рассказал, что произошло с многострадальной System Shock 3

Сооснователь OtherSide Entertainment Уоррен Спектор (Warren Spector), которого считают создателем Deus Ex и System Shock, в интервью Game Informer прокомментировал затишье вокруг многострадального ролевого шутера System Shock 3.

Источник изображений: OtherSide Entertainment

Источник изображений: OtherSide Entertainment

Напомним, System Shock 3 была подтверждена ещё в декабре 2015 года. В феврале 2019-го из-за финансовых сложностей Starbreeze игра осталась без издателя, а в 2020-м проект перешёл Tencent.

По словам Спектора, он с командой из 17 человек работал над System Shock 3 в течение пары лет (с 2018 по 2019 год): «Мы показывали хороший прогресс. Игра была очень близка к [immersive sim]. Я был влюблён в ключевую механику».

Концепт-арт System Shock 3

Концепт-арт System Shock 3

Вслед за уходом Starbreeze команда OtherSide тоже оказалась в затруднительном финансовом положении, однако китайский IT-гигант помог студии остаться на плаву и решил сделать большую ставку на System Shock.

«Сказали, что могут устроить такой размах, какой не сможем мы. Они сделали вложение. Они помогли нам выжить. Спасибо, Tencent. Теперь, если [с System Shock 3] что-то и случится, то это будет Tencent, а не мы», — прояснил Спектор.

Скриншот «преальфы» System Shock 3 от сентября 2019 года

Скриншот «преальфы» System Shock 3 от сентября 2019 года

Спектор также признался, что до сих пор хранит версию System Shock 3 от OtherSide у себя на жёстком диске. В то же время разработчик сомневается, что Tencent возьмётся использовать наработки его команды.

Директор по развитию бизнеса Nightdive Studios Ларри Куперман (Larry Kuperman) прошлой весной говорил, что ситуация вокруг System Shock 3 «очень сложная», но будущее проекта может проясниться в течение года или больше.

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Теги: system shock 3, tencent, ролевой шутер
system shock 3, tencent, ролевой шутер
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