Сегодня 18 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Новости о готовности техпроцесса Intel 1...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новости о готовности техпроцесса Intel 18A-P отправили акции ASML к годовому максимуму

Акции ASML взлетели до 52-недельного максимума после того, как Intel объявила о переходе усовершенствованного техпроцесса 18A-P к этапу опытного производства — серийный выпуск продукции с использованием этой технологии стартует в срок от шести до двенадцати месяцев. Акции ASML торгуются с ростом на 6,2 % до $1915 (при пиковом значении $1917,63); в предыдущую сессию акции Intel падали на 8,45 %, но теперь подорожали на 2,65 % до $120,15.

Технологический процесс Intel 18A-P представляет собой усовершенствованный вариант флагманского 18A, предлагающий рост производительности на 9 % при том же потреблении энергии, либо уменьшенное на 18 % энергопотребление при эквивалентной производительности; а также улучшенную на величину 20–40 % теплоотдачу. Два техпроцесса совместимы, отмечает Intel, то есть существующие проекты чипов можно переводить с 18A на 18A-P без изменений.

По итогам I квартала 2026 года производственный отдел Intel зафиксировал операционный убыток в размере $2,4 млрд; инвестиционная стратегия компании в значительной степени зависит от того, сможет ли она привлечь клиентов на производство в больших масштабах. Сейчас компания демонстрирует стабильность техпроцесса потенциальным клиентам, выпуская образцы пластин и подтверждая показатели выхода годной продукции. Заявлений о заключении соглашений с клиентами на выпуск продукции на основе технологии Intel 18A-P компания пока не делала.

ASML единственная в мире выпускает производственное оборудование на основе EUV-литографии и служит прямым индикатором темпов развития передовых технологических процессов в мире. Когда Intel наращивает производство чипов, увеличивается спрос на оборудование для EUV-литографии. Обе компании демонстрируют успехи на фондовом рынке: Intel за последний год показала рост на 456 % с 52-недельного минимума в $18,97; ASML — на 151 % с собственного минимума в $638,48. По итогам I квартала Intel показала прибыль на акцию в размере $0,02 при выручке $13,58 млрд при прогнозах аналитиков соответственно $0,02 и $12,41 млрд — финансовый отчёт спровоцировал рост её акций на 26,46 % за одну торговую сессию.

15 июля ASML опубликует результаты за II квартал; аналитики ожидают прибыли на акцию в $8,06 при выручке около $10,45 млрд. За последние 90 дней девять раз прогнозы по прибыли на акции повышались, и ни разу не понижались. Intel опубликует отчёт по итогам II квартала 23 июля — на его основе аналитики сделают вывод, начнёт ли запуск производства по технологии 18A-P приносить доход, и когда у производственного подразделения станут сокращаться убытки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трамп объявил, что Apple и Intel договорились о сотрудничестве в производстве чипов в США
Ещё на раннем этапе освоения техпроцесса 14A компания Intel добилась уровня брака в 50 %
Intel приступила к опытному производству чипов по технологии 18A-P
Мировые объёмы продаж смартфонов падают уже девятую неделю подряд
Подорожав на 40 % после IPO, акции SpaceX к четвергу прекратили свой рост
Samsung построила самые маленькие в мире транзисторы с 3D-компоновкой и шагом затвора 42 нм
Теги: intel, asml, производство микросхем
intel, asml, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российские двигатели закончились: судьба спутников Amazon Leo теперь в руках Европы и ракет Ariane 6
NASA впервые выбрало частника для доставки приборов к Марсу — компанию экс-гендира Google Эрика Шмидта
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
«Минимальные усилия, но максимальный эффект»: Digital Foundry показала, как Sony может прокачать Bloodborne на PS5 без FromSoftware
Требования властей США к Anthropic для разблокировки ИИ-моделей практически труднореализуемы
Создатель Deus Ex рассказал, что произошло с многострадальной System Shock 3 44 мин.
Инструмент для дизайнеров Claude Design получил тонкие настройки редактирования и экономию токенов 3 ч.
В скандале с блокировкой Anthropic Fable 5 оказался замешан корейский оператор связи 3 ч.
Nvidia представила бета-версию открытого ACE Game Agent SDK для добавления ИИ-персонажей в игры 3 ч.
Apple тайно следит за каждым введённым пользователем символом в поиске App Store 4 ч.
Спустя несколько часов после анонса кроссовер Fortnite и Vampire Survivors оказался под угрозой — всё из-за ИИ 4 ч.
Китайская открытая ИИ-модель Z.ai GLM-5.2 обошла GPT-5.5 в тестах на программирование 4 ч.
Microsoft утверждает, что движок WebKit замедляет браузеры на iOS почти на 30 % 6 ч.
Piper Sandler предсказал 46 миллионов проданных копий GTA VI за первый день, и это «консервативный» прогноз 6 ч.
Курировавшая реорганизацию Meta руководитель уйдёт из компании 7 ч.
Новости о готовности техпроцесса Intel 18A-P отправили акции ASML к годовому максимуму 29 мин.
Мировые объёмы продаж смартфонов падают уже девятую неделю подряд 2 ч.
Midjourney неожиданно изобрела водяной УЗ-сканер с ИИ, который заменяет МРТ и сканирует всё тело за 60 секунд 2 ч.
Подорожав на 40 % после IPO, акции SpaceX к четвергу прекратили свой рост 2 ч.
Трамп объявил, что Apple и Intel договорились о сотрудничестве в производстве чипов в США 2 ч.
TCL начнёт выпуск панелей IJP OLED для ноутбуков 2 ч.
В Италии запущены квантовые компьютеры Nox и Sol, которые дополнят суперкомпьютер Leonardo 2 ч.
Электромобили оказались безвреднее для окружающей среды, чем машины с ДВС, подтвердили учёные 2 ч.
Боевой Grok: Минюст США попросил суд отклонить иск экологов к xAI, ссылаясь на угрозу национальной безопасности 2 ч.
Получено убедительное доказательство, что галактики могут развиваться без тёмной материи 3 ч.