Новости о готовности техпроцесса Intel 18A-P отправили акции ASML к годовому максимуму

Акции ASML взлетели до 52-недельного максимума после того, как Intel объявила о переходе усовершенствованного техпроцесса 18A-P к этапу опытного производства — серийный выпуск продукции с использованием этой технологии стартует в срок от шести до двенадцати месяцев. Акции ASML торгуются с ростом на 6,2 % до $1915 (при пиковом значении $1917,63); в предыдущую сессию акции Intel падали на 8,45 %, но теперь подорожали на 2,65 % до $120,15.

Технологический процесс Intel 18A-P представляет собой усовершенствованный вариант флагманского 18A, предлагающий рост производительности на 9 % при том же потреблении энергии, либо уменьшенное на 18 % энергопотребление при эквивалентной производительности; а также улучшенную на величину 20–40 % теплоотдачу. Два техпроцесса совместимы, отмечает Intel, то есть существующие проекты чипов можно переводить с 18A на 18A-P без изменений.

По итогам I квартала 2026 года производственный отдел Intel зафиксировал операционный убыток в размере $2,4 млрд; инвестиционная стратегия компании в значительной степени зависит от того, сможет ли она привлечь клиентов на производство в больших масштабах. Сейчас компания демонстрирует стабильность техпроцесса потенциальным клиентам, выпуская образцы пластин и подтверждая показатели выхода годной продукции. Заявлений о заключении соглашений с клиентами на выпуск продукции на основе технологии Intel 18A-P компания пока не делала.

ASML единственная в мире выпускает производственное оборудование на основе EUV-литографии и служит прямым индикатором темпов развития передовых технологических процессов в мире. Когда Intel наращивает производство чипов, увеличивается спрос на оборудование для EUV-литографии. Обе компании демонстрируют успехи на фондовом рынке: Intel за последний год показала рост на 456 % с 52-недельного минимума в $18,97; ASML — на 151 % с собственного минимума в $638,48. По итогам I квартала Intel показала прибыль на акцию в размере $0,02 при выручке $13,58 млрд при прогнозах аналитиков соответственно $0,02 и $12,41 млрд — финансовый отчёт спровоцировал рост её акций на 26,46 % за одну торговую сессию.

15 июля ASML опубликует результаты за II квартал; аналитики ожидают прибыли на акцию в $8,06 при выручке около $10,45 млрд. За последние 90 дней девять раз прогнозы по прибыли на акции повышались, и ни разу не понижались. Intel опубликует отчёт по итогам II квартала 23 июля — на его основе аналитики сделают вывод, начнёт ли запуск производства по технологии 18A-P приносить доход, и когда у производственного подразделения станут сокращаться убытки.