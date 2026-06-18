Первые устройства с поддержкой HDMI 2.2 выйдут в следующем году

Выпуск устройств с поддержкой технологии HDMI 2.2 должен начаться уже в следующем году, заявил Роб Тобиас (Rob Tobias), глава Администрации по лицензированию HDMI. Стандарт нового поколения обеспечивает вдвое бо́льшую пропускную способность по сравнению с HDMI 2.1, предлагая скорость до 96 Гбит/с.

«По нашим данным, производители начнут тестировать свои чипы FRL2 в этом году. То есть в следующем году начнут появляться продукты HDMI 2.2 с поддержкой скорости 96 или до 96 Гбит/с», — сообщил он в интервью Arm Devices. Увеличенная пропускная способность обеспечит поддержку разрешения 4K с частотой 480 Гц, 8K при 240 Гц и 12 K при 120 Гц.

Спецификацию HDMI 2.2 окончательно утвердили в июне 2025 года; как ожидается, она будет поддерживаться видеокартами и игровыми приставками нового поколения. Первые сертифицированные кабели HDMI Ultra96 (96 Гбит/с) выйдут уже в этом году. Что же касается устройств, то здесь ясности пока нет. Вероятно, первыми поддерживать новый стандарт будут телевизоры и мониторы в верхней ценовой категории.

В сегменте ПК поддержка HDMI 2.2 может появиться в видеокартах Nvidia серии RTX 60 и AMD Radeon на архитектуре RDNA 5. Архитектура RDNA 5 также ляжет в основу Sony PlayStation 6 и Xbox следующего поколения (Project Helix). То есть консоли нового образца смогут работать с этим стандартом — при наличии технологии генерации кадров HDMI 2.2 обещает стать неплохим подспорьем.