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BYD выпустила флагманский электрический кроссовер за $35 500 — на него оформили 150 000 предзаказов

Известная своими бюджетными электромобилями китайская BYD выпустила флагманский кроссовер Great Tang. Он может похвастаться запасом хода в 950 км, и на эту машину оформили 150 000 предварительных заказов.

Источник изображений: byd.com

Источник изображений: byd.com

BYD Great Tang известен в Китае как Datang — компания представила машину в апреле на Пекинском автосалоне, где она стала самым крупным событием. В первые же сутки автопроизводитель получил 30 000 предзаказов на неё; менее чем за две недели это число превысило 100 000; сейчас оно составляет более 150 000, и это рекорд для компании. Внедорожник может похвастаться «29 мировыми новинками», заявили в BYD, в том числе колоссальным запасом хода в 950 км и первой в Китае семиместной конфигурацией «2 + 2 + 3».

В салоне размещены три больших экрана: один у водителя, один у информационно-развлекательной системы и ещё один для пассажира — они занимают всю приборную панель. Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрен ещё один большой экран, который опускается с потолка. В переднем и втором рядах сиденья выполнены в стиле «капитанских» с эффектом невесомости, подогревом, вентиляцией и функцией массажа; в наличии также холодильник и складные столики. Для плавного и комфортного вождения предусмотрены интеллектуальная система управления BYD Disus-A и двухкамерная пневматическая подвеска.

BYD Great Tang доступен в полностью электрическом и гибридном вариантах. «Чистый» электромобиль в базовой комплектации Premium EV стоит от 239 900 юаней ($35 500) — он оснащается батареей на 105,79 кВт·ч с запасом хода 800 км по циклу CLTC. Исполнение Flagship EV по цене от 269 900 юаней ($40 000) предлагает батарею на 130,15 кВт·ч с запасом хода в 950 км. Благодаря 1000-вольтной архитектуре и технологии быстрой зарядки электрический внедорожник заряжается от 10 % до 70 % всего за пять минут; зарядка от 10 % до 97 % занимает девять минут.

Машина имеет длину 5263 мм, ширину 1999 мм и высоту 1800 мм при колёсной базе 3130 мм — это примерно соответствует размерам Li Auto L9 и даже крупнее, чем Hyundai IONIQ 9 и Kia EV9.

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Теги: byd, электромобиль, внедорожник
byd, электромобиль, внедорожник
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