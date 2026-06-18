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Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык

Как и было обещано, «самое большое и эпичное» обновление в истории Titan Quest 2 не заставило себя долго ждать. Новый крупный апдейт мифологической экшен-RPG от THQ Nordic и Grimlore Games уже доступен для загрузки.

Источник изображений: Titan Quest 2

Источник изображений: THQ Nordic

Основной особенностью патча стала четвёртая глава сюжета, в рамках которой игрокам предстоит отыскать вождя кентавров Хирона, раскрыть секреты первого человека-вепря и посетить огромный храм Немезиды.

События новой главы разворачиваются в Диких землях. Этот обширный регион включает древние руины, погребённый под песком город, ядовитое болото, загадочный лес, контролируемые кентаврами лагеря и другие локации.

Релиз четвёртой главы сопровождался обзорным геймплейным трейлером. Трёхминутный ролик демонстрирует новые области для исследования и включённые в обновление улучшения.

В частности, разработчики повысили максимальный уровень до 55-го, добавили пятый ранг пассивных умений для разблокировки, подготовили ещё больше реликвий и амулетов, а также реализовали фильтр предметов.

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Помимо прочего, патч принёс с собой трёх новых боссов и 10 мини-боссов, пять сюжетных квестов и 13 мировых, 40 событий (секретных, случайных), 18 подземелий, четырёх героических монстров и перевод на русский язык.

Titan Quest 2 дебютировала 1 августа 2025 года в раннем доступе Steam и Epic Games Store. О том, что ещё команда проекта планирует добавить до полноценного релиза, читайте в апрельском материале.

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Теги: titan quest 2, grimlore games, thq nordic, экшен-rpg
titan quest 2, grimlore games, thq nordic, экшен-rpg
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