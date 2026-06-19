Русский язык, новый регион и встреча с Ведьмой: ролевой шутер Witchfire от ветеранов Painkiller получил последнее крупное обновление в раннем доступе

Польская студия The Astronauts, основанная экс-разработчиками Painkiller и Bulletstorm, сообщила о выходе Revelations — последнего крупного обновления для фэнтезийного ролевого шутера Witchfire перед выпуском из раннего доступа.

Главной новинкой Revelations выступает обширный болотный регион Marshland, скрывающий тайны собора Святого Аврелия, проливающий свет на исторические неудачи Ватикана и загадку забытых павших жертвенников.

Чтобы выжить в битве против девяти новых врагов, пользователям понадобятся четыре новых вида оружия со звучными названиями — «Пожиратель сердец», «Пожиратель трупов», «Пожиратель душ» и «Буря» (демоническое энергетическое ружьё).

Помимо прочего, Revelations включает подземелье Outskirts Vault, долгожданную встречу с Ведьмой, два заклинания, механику диалогов, переработки систем осквернения мира и павших жертвенников, а также перевод на новые языки.

С самого выхода в раннем доступе Witchfire имела поддержку лишь английского, но с релизом Revelations получила 14 локализаций (по две вариации китайской и испанской), включая русскую.

Часть особенностей Revelations раскрыл прикреплённый выше новый геймлейный трейлер Witchfire. Полный список изменений, включая многочисленные исправления, можно найти на официальном сайте The Astronauts.

Ранний доступ Witchfire проходит в Steam (скидка 20 % до 25 июня) и EGS, а полноценный релиз запланирован на 2026 год. Игрокам достаётся роль обращённого в охотника на ведьм и вооружённого колдунами Ватикана жертвенника.