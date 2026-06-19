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Русский язык, новый регион и встреча с Ведьмой: ролевой шутер Witchfire от ветеранов Painkiller получил последнее крупное обновление в раннем доступе

Польская студия The Astronauts, основанная экс-разработчиками Painkiller и Bulletstorm, сообщила о выходе Revelations — последнего крупного обновления для фэнтезийного ролевого шутера Witchfire перед выпуском из раннего доступа.

Источник изображений: The Astronauts

Источник изображений: The Astronauts

Главной новинкой Revelations выступает обширный болотный регион Marshland, скрывающий тайны собора Святого Аврелия, проливающий свет на исторические неудачи Ватикана и загадку забытых павших жертвенников.

Чтобы выжить в битве против девяти новых врагов, пользователям понадобятся четыре новых вида оружия со звучными названиями — «Пожиратель сердец», «Пожиратель трупов», «Пожиратель душ» и «Буря» (демоническое энергетическое ружьё).

Помимо прочего, Revelations включает подземелье Outskirts Vault, долгожданную встречу с Ведьмой, два заклинания, механику диалогов, переработки систем осквернения мира и павших жертвенников, а также перевод на новые языки.

С самого выхода в раннем доступе Witchfire имела поддержку лишь английского, но с релизом Revelations получила 14 локализаций (по две вариации китайской и испанской), включая русскую.

Часть особенностей Revelations раскрыл прикреплённый выше новый геймлейный трейлер Witchfire. Полный список изменений, включая многочисленные исправления, можно найти на официальном сайте The Astronauts.

Ранний доступ Witchfire проходит в Steam (скидка 20 % до 25 июня) и EGS, а полноценный релиз запланирован на 2026 год. Игрокам достаётся роль обращённого в охотника на ведьм и вооружённого колдунами Ватикана жертвенника.

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Теги: witchfire, the astronauts, ролевой шутер
witchfire, the astronauts, ролевой шутер
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