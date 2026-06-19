Игроки Crimson Desert теперь могут заняться внешним обустройством дома — детали обновления 1.12.00

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss сообщил о выходе очередного крупного обновления для нашумевшего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert.

Патч 1.12.00 уже вышел на всех целевых платформах Crimson Desert, кроме Xbox, Epic Games Store и App Store (в процессе), и принёс с собой возможности внешнего обустройства дома.

В частности, 1.12.00 включает функцию размещения элементов обустройства (всего 58) на прилегающей к жилищу территории и два инструмента для изготовления предметов (верстак, ткацкий станок).

Кроме того, разработчики разрешили Дамиане и Унке использовать визионе (шлем), разблокировали для них просмотр воспоминаний и возможность оседлать Чёрную Звезду, тогда как Клиффу стали доступны пять головных уборов и новая броня.

Также Pearl Abyss добавила анимацию загрузки при подключении Ункой или Дамианой, переименовала «Ателье для питомцев» в «Лавка для питомцев» и разрешила продавать Холодильник «Желтоклюв» и Мощный холодильник «Желтоклюв».

Помимо прочего, в 1.12.00 улучшили управление, боевую систему, интерфейс и прочие элементы игры, а также исправили множество багов. Полный список изменений доступен на официальном сайте проекта.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. В будущих патчах обещают доработать сюжет и реализовать кроссплатформенные сохранения. В производстве также находится DLC.