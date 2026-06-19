Выход SpaceX на биржу сделал миллиардерами членов совета директоров и сотрудников компании

В результате крупнейшего в истории IPO доля основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска (Elon Musk) в компании превысила $1 трлн. И он — не единственный, чьё состояние значительно выросло с выходом компании на биржу.

В первые дни с выходом SpaceX на биржу инвесторов вдохновляли планы Маска относительно компании, но в последнее время её акции показали некоторое снижение. В какой-то момент рыночная капитализация SpaceX превышала показатели Amazon и даже Microsoft, теперь же космический оператор подешевел до $2,43 трлн, и это меньше, чем стоимости Amazon и Microsoft. Но относительно исходной цены в $135 за акцию SpaceX до сих пор остаётся в плюсе на 37 %. Издание CNBC выяснило, у кого из инвесторов доли в SpaceX составляют более $1 млрд.

Частная инвестиционная компания Valor Equity Partners владеет долей стоимостью около $96,6 млрд, значительная часть которых принадлежит клиентам фирмы. Основатель и гендиректор фирмы Антонио Грасиас (Antonio Gracias) является давним соратником Маска и членом совета директоров SpaceX. Они знакомы более двадцати лет; Грасиас ранее входил в совет директоров Tesla и оказывал помощь Маску по линии ведомства DOGE, которое тот возглавлял.

Соучредитель PayPal, одного из ранних проектов Маска, Люк Носек (Luke Nosek) входит в совет директоров SpaceX с 2008 года, его доля оценивается в $6,3 млрд. Вместе с инвестором Питером Тилем (Peter Thiel) он основал венчурные фирмы Founders Fund и Gigafund; а также входил в совет директоров DeepMind до её поглощения Google.

Одна из первых нанятых Маском сотрудниц SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сейчас занимает должности президента и главного операционного директора компании. Наравне с Носеком она является одним из крупнейших индивидуальных инвесторов компании с долей $2,4 млрд. Задача Шотвелл — организация повседневной деятельности компании, тогда как Маск определяет стратегию высокого уровня.

Наконец, Брет Джонсен (Bret Johnsen), финансовый директор SpaceX, работает в компании с 2011 года. Он отвечает за долгосрочную финансовую стратегию и финансовые операции компании. Ранее работал в Broadcom и Mindspeed Technologies. Его доля в SpaceX оценивается в $1,2 млрд.