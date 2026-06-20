Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования

Microsoft подтвердила выпуск Windows 11 26H2 осенью 2026 года, уточнив, что обновление не станет крупным релизом. В новой документации компания раскрыла технические детали установки, сроки поддержки и системные требования, подчеркнув курс на предсказуемость и минимальное вмешательство в работу пользователей.

Обновление будет распространяться через пакет включения enablement package, размер которого не превысит 500 КБ. Такой подход, впервые применённый в версии 25H2, позволяет завершить установку менее чем за пять минут, требуя лишь одной перезагрузки устройства. Пользователи текущих версий 24H2 и 25H2 получат апгрейд автоматически, не заметив визуальных или функциональных изменений в интерфейсе операционной системы. По существу enablement package даёт возможность сразу воспользоваться новыми функциями, снижает количество потенциальных ошибок и сокращает времени простоя устройства при обновлении.

Для пользователей редакций Home, Pro, Pro EDU и Pro for Workstations поддержка версии 26H2 будет осуществляться до октября 2028 года, тогда как корпоративные клиенты на версиях Enterprise, Education и IoT Enterprise получат дополнительный год поддержки вплоть до октября 2029 года.

Аппаратные требования для установки пакета останутся прежними, включая 4 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт дискового пространства и процессор с частотой от 1 ГГц. При этом Microsoft готовит отдельное обновление Windows 11 26H1, которое будет базироваться на новой платформе и потребует современные чипы, такие как Nvidia N1 (RTX Spark) и Snapdragon X2, однако функционально оно не будет отличаться от версии 26H2.

Стратегия отказа от крупных функциональных обновлений в пользу ежемесячных накопительных патчей (Cumulative Updates) продолжится и в дальнейшем. Значимые нововведения, такие как поддержка перемещаемой панели задач или поддержка профиля низкой задержки (Low Latency Profile) теперь интегрируются через регулярные патчи Patch Tuesday ( «Вторник патчей»). Представители Microsoft пояснили, что переход на enablement package также поможет упростить процесс администрирования для корпоративного сектора, снизив риски сбоев при обновлении инфраструктуры.

Отвечая на вопрос журналистов Windows Latest о том, сохранится ли эта стратегия до 2027 года с выходом версии 27H2, в Microsoft не дали ни подтверждения, ни опровержения. Само обновление 26H2, как ожидается, начнёт распространяться в октябре, хотя в некоторых случаях может стартовать в последнюю неделю сентября. При этом основная масса пользователей получит апдейт в предпраздничный сезон.