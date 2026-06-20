Миллиарды потрачены впустую: NASA похоронило проект окололунной станции Gateway

NASA фактически поставило крест на будущем центрального элемента окололунной станции Gateway — жилом модуле HALO. По данным источников, агентство попросило компанию Northrop Grumman остановить работы по HALO. Это заставило её начать перевод большей части затронутых проблемой сотрудников на другие программы. Northrop Grumman получила на проект свыше $1 млрд не говоря о контрактах с подрядчиками. Теперь это всё придётся безвозвратно списать.

О развороте было объявлено на мартовском брифинге NASA. Программа Artemis была пересмотрена для ставки на лунную базу на поверхности спутника. Это отменило надобность в станции Gateway на орбите Луны как в перевалочной базе и временном пристанище для астронавтов.

Энергетический и двигательный модуль несостоявшейся станции NASA нашло куда пристроить — на его основе будет создаваться корабль на ядерном двигателе для полёта к Марсу в 2028 году. Жилой модуль HALO оказался не у дел. По словам источника, Northrop Grumman долго вела переговоры с агентством, желая как-то встроить HALO в изменённую программу Artemis. Увы, этому помешала то ли слишком большая масса модуля — около 9 т, чтобы его можно было доставить на поверхность Луны современными средствами доставки, то ли ржавчина, покрывшая корпус недостроенного модуля.

Просьба NASA приостановить работы по HALO стала ещё одним гвоздём в и так надёжно заколоченную крышку гроба проекта Gateway. Источник также сообщил, что просьба остановить работы была адресована главному подрядчику по изготовлению подсистем жизнеобеспечения для модуля — компании Paragon Space Development.

Непосредственно корпус модуля HALO был изготовлен в Европе компанией Thales Alenia Space. Основой для него послужил проект европейского грузового корабля Cygnus. Для окончательной комплектации и интеграции с энергетическим и двигательным модулем HALO доставили в США весной 2025 года. Поскольку модуль был спроектирован под конкретную конфигурацию станции, радикальные изменения в лунной программе NASA сделали его бесполезным для агентства. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.