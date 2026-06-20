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Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил в интервью Axios, что не считает Anthropic угрозой национальной безопасности страны. Администрация главы государства приняла меры, чтобы ограничить доступ иностранных граждан к передовым моделям искусственного интеллекта, разработанным этой технологической компанией.

Источник изображения: Library of Congress / unsplash.com

Источник изображения: Library of Congress / unsplash.com

Предписание властей — это вызов для Anthropic и её бренда, который ориентирован на безопасность ИИ. В соответствии с распоряжением правительства Anthropic решила полностью изъять передовые модели из общего доступа. Компания, по мнению Трампа, «повела себя очень ответственно», когда Министерство торговли заявило, что ей требуется получать одобрение, прежде чем давать иностранным гражданам доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5. «[Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei)] очень быстро отреагировал на наш запрос, потому что, как вы знаете, это огромная угроза», — заявил Трамп и добавил, что встречался с Амодеи и другими руководителями технологических компания на саммите «Большой семёрки» во Франции.

На вопрос, считает ли он Anthropic и Амодеи лично угрозой национальной безопасности, президент ответил: «Ну, не сейчас. Но неделю назад — возможно». Распоряжение Министерства торговли стало наиболее значительным вмешательством правительства США в деятельность компаний, которые занимаются разработкой ИИ. И это серьёзное осложнение для Anthropic, которая ранее подала заявку на первичное публичное размещение акций; последняя её оценка составляла $900 млрд. На этой неделе высокопоставленные технические специалисты Anthropic встречались с представителями Трампа — компания с самого начала стремилась развеять опасения правительства.

Президент заявил, что не намерен закрывать Anthropic, потому что США опережают Китай в гонке технологий ИИ. «Я бы мог, но не уверен, что это требуется. По-моему, пока компания действовала очень ответственно», — признал глава государства. Anthropic уже не первый месяц находится в состоянии конфликта с Пентагоном из-за ограничений, которые наложила на свои модели при их использовании в военных целях. В марте, когда переговоры по контракту сорвались, Министерство обороны объявило компанию угрозой в цепочке поставок и сообщило о намерении привлечь других поставщиков ИИ для вооружённых сил.

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Теги: дональд трамп, anthropic, ии
дональд трамп, anthropic, ии
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