Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic передала американским регулято...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO

Июнь американский стартап Anthropic начал с заявления о состоявшейся передаче SEC чернового варианта проспекта эмиссии S-1, который позволяет в случае согласования регулятором перейти к подготовке к размещению акций на бирже. Параметры будущего IPO пока не определены официально.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Формально Anthropic данным шагом опережает конкурирующую OpenAI, которая свою заявку только готовит. Кроме того, SpaceX взаимодействовать с инвесторами в рамках подготовки к июньскому IPO начнёт на этой неделе, поэтому и Anthropic решила не медлить с подачей документов в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. Для сравнения, SpaceX свою заявку подала 1 апреля, а условия проспекта эмиссии обнародовала только 20 мая. Между публикацией проспекта и началом предвосхищающих IPO презентаций для инвесторов должно оставаться не менее 15 дней, поэтому Anthropic в вопросе выбора даты для размещения акций пока никак не связана.

На прошлой неделе прошёл один из последних частных раундов привлечения инвестиций Anthropic, который оценил капитализацию компании в $965 млрд и позволил по этому критерию обойти OpenAI с её $852 млрд. В мае приведённая величина годовой выручки Anthropic достигла $47 млрд, что значительно больше прошлогодних $10 млрд. В отличие от OpenAI, Anthropic изначально ориентировалась на корпоративный сегмент рынка ИИ, поэтому её выручка растёт более уверенными темпами.

Подготовка к IPO для Anthropic идёт в непростых условиях. С одной стороны, в начале года скандал по поводу применения решений Anthropic Пентагоном в военных целях лишил компанию доступа к некоторой части государственных контрактов. С другой стороны, он же подстегнул популярность чат-бота Claude в частном сегменте. Опять же, интерес государственных структур к ИИ-модели Mythos, которая ускоряет поиск уязвимостей в информационных системах, позволяет инвесторам с надеждой оценивать будущее Anthropic.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн
Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI
Anthropic намерена завершить текущий квартал с прибылью — впервые в своей истории
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Nvidia и Unitree представили эталонного человекоподобного робота Isaac GR00T
Теги: anthropic, ipo, акции, ии, инвестиции
anthropic, ipo, акции, ии, инвестиции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.