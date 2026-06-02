Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO

Июнь американский стартап Anthropic начал с заявления о состоявшейся передаче SEC чернового варианта проспекта эмиссии S-1, который позволяет в случае согласования регулятором перейти к подготовке к размещению акций на бирже. Параметры будущего IPO пока не определены официально.

Формально Anthropic данным шагом опережает конкурирующую OpenAI, которая свою заявку только готовит. Кроме того, SpaceX взаимодействовать с инвесторами в рамках подготовки к июньскому IPO начнёт на этой неделе, поэтому и Anthropic решила не медлить с подачей документов в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. Для сравнения, SpaceX свою заявку подала 1 апреля, а условия проспекта эмиссии обнародовала только 20 мая. Между публикацией проспекта и началом предвосхищающих IPO презентаций для инвесторов должно оставаться не менее 15 дней, поэтому Anthropic в вопросе выбора даты для размещения акций пока никак не связана.

На прошлой неделе прошёл один из последних частных раундов привлечения инвестиций Anthropic, который оценил капитализацию компании в $965 млрд и позволил по этому критерию обойти OpenAI с её $852 млрд. В мае приведённая величина годовой выручки Anthropic достигла $47 млрд, что значительно больше прошлогодних $10 млрд. В отличие от OpenAI, Anthropic изначально ориентировалась на корпоративный сегмент рынка ИИ, поэтому её выручка растёт более уверенными темпами.

Подготовка к IPO для Anthropic идёт в непростых условиях. С одной стороны, в начале года скандал по поводу применения решений Anthropic Пентагоном в военных целях лишил компанию доступа к некоторой части государственных контрактов. С другой стороны, он же подстегнул популярность чат-бота Claude в частном сегменте. Опять же, интерес государственных структур к ИИ-модели Mythos, которая ускоряет поиск уязвимостей в информационных системах, позволяет инвесторам с надеждой оценивать будущее Anthropic.