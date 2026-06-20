В Индии запустят собственный спутниковый интернет — конкурента Starlink

Один из крупнейших телеком-операторов Индии Reliance Jio объявил о планах создать спутниковую группировку на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить население страны спутниковой связью. Это сделает его прямым конкурентом американской компании Starlink и другим глобальным провайдерам спутникового интернета.

В своём выступлении на ежегодном собрании акционеров Reliance Industries председатель совета директоров Reliance Jio Акаш Амбани (Akash Ambani) заявил, что компания оценивает возможность разработки собственной спутниковой группировки, планируя сотрудничать в этом вопросе с ведущими спутниковыми операторами. Следует отметить, что Jio является одним из крупнейших в мире поставщиков мобильных сервисов по количеству абонентов.

Как сообщается, Reliance Jio планирует создать массовую орбитальную группировку из 1600–1650 спутников на низкой околоземной орбите на высоте около 650 км. Стоимость проекта оценивается в $10–15 млрд, реализация запланирована на следующие 2–3 года.

По словам Амбани, в Индии до сих пор в отдалённых деревнях, островных поселениях и пограничных пунктах нет связи. «Для них спутниковая связь станет мостом в остальную часть Индии», — сообщил он.

Jio также строит наземные станции в Индии, которые будут поддерживать как спутниковые сети, управляемые глобальными партнёрами Jio, так и её космические аппараты, которые будут запущены в будущем.

Jio Platforms уже заключила партнёрское соглашение с люксембургской компанией SES для предоставления услуг спутниковой широкополосной связи в Индии, но та в основном использует геостационарные и среднеорбитальные спутники и в настоящее время не имеет сети низкоорбитальных спутников, более подходящих для сервисов широкополосного интернета.

Помимо спутниковой связи, Jio также планирует перевести всю свою абонентскую базу на 5G-сети к 2030 году.