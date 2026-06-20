Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров

Еврокомиссия выбрала консорциум Europa во главе с итальянской компанией Domyn победителем конкурса Frontier AI Grand Challenge по обучению официальной европейской модели искусственного интеллекта.

Победителю будут предоставлены все необходимые ресурсы для разработки современной открытой ИИ-модели — она призвана охватить все 24 официальных языка ЕС и выступить заявлением о технологических планах континента. Этим решением Еврокомиссия хочет укрепить европейский суверенитет в области передовых технологий — регион обладает необходимыми талантами и промышленными возможностями, чтобы играть ведущую роль в мировой гонке ИИ. Инициатива, стартовавшая в феврале, предполагает разработку системы с более чем 400 млрд параметров. До настоящего момента такие масштабы оставались прерогативой американских и китайских лидеров отрасли.

Domyn при поддержке Nvidia способна работать в необходимых масштабах. Большие языковые модели разрабатываются в первую очередь для академических целей, но подобные проекты зачастую пренебрегают потребностями строго регулируемых секторов, в том числе финансовых услуг, обороны и передового производства. В этих отраслях требуются системы ИИ, специализированные для критически важных бизнес-процессов, таких как запросы к структурированным базам данных. У компании уже есть решения этой задачи: модель Domyn-Large с 263 млрд параметров, а также её предшественники Italia-10B и Colosseum-355B, доступные как микросервисы Nvidia NIM — в соответствии с «Законом об ИИ» они оптимизированы для работы с основными европейскими языками.

Следующий представленный в рамках корпуса проект направлен на создание ещё более мощной модели. Речь идёт об универсальных системах, которые можно применять в различных областях с минимальными усилиями по адаптации. Для эффективного решения вопроса огромной вычислительной нагрузки используются современные модульные архитектуры, такие как «смесь экспертов» (Mixture-of-Experts). Модель будет выпущена в свободный доступ как ПО с открытым исходным кодом. Она поможет обеспечить равные возможности компаниям, исследователям и государственным учреждениям ЕС.

Финансирование и инфраструктура гарантируются благодаря сотрудничеству Еврокомиссии с консорциумом по суперкомпьютерам EuroHPC — победитель получит 2,5 % вычислительной мощности EuroHPC на одном или нескольких европейских суперкомпьютерах, оптимизированных для алгоритмов ИИ, на один год.