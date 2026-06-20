Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности

Microsoft вела переговоры с Oracle об аренде её облачной инфраструктуры, но была вынуждена отказаться от сделки на $3 млрд из-за проблем с безопасностью. По словам источников ресурса Business Insider, причина заключается в том, что у публичного облака Oracle нет сертификата Федеральной программы управления рисками и авторизации (FedRAMP) США, гарантирующего безопасность облачных вычислений.

Комментируя публикацию, представитель Oracle назвал информацию неточной, но отказался предоставить подробности, отметив при этом, что Microsoft является одновременно партнёром Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и клиентом компании. «У нас сложилось чрезвычайно плодотворное партнёрство, в рамках которого мы часто обсуждаем способы расширения нашей текущей совместной работы», — подчеркнул он.

В Oracle также сообщили Business Insider, что добавление FedRAMP публичному облаку Oracle (в отличие от государственного облака (Government Cloud), которое уже соответствует этому стандарту) потребует значительных инженерных усилий. Публичные облака Amazon и Google уже получили сертификат FedRAMP.

В условиях роста спроса на ИИ-сервисы даже такие крупные облачные провайдеры, как Microsoft, всё чаще конкурируют не только за клиентов, но и за инфраструктуру и мощности для запуска собственных услуг. Microsoft сейчас ищет любую возможность заключить сделку по этому поводу с другими облачными провайдерами. «Мы ищем мощности повсюду», — сказал один из источников в компании. Раннее Microsoft обратилась к Amazon за дополнительными мощностями для разработки кода на GitHub, чтобы устранить последствия недавних сбоев.