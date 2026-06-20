В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно

Microsoft заявила, что 13 октября 2026 года прекратит поддержку пакета Office 2021. Компания стремится перевести всех его пользователей на новые версии, поэтому никаких отсрочек или уступок в последнюю минуту ожидать не приходится.

С 13 октябре 2026 года Microsoft Office 2021 перестанет получать обновления, исправления и официальную поддержку от разработчика. Компания стремится перевести пользователей пакета на тарифы по подписке, но многие пользователи Office 2021 рассматривают его как последнюю стабильную и предсказуемую версию — здесь нет дополнительных сервисов и тестируемых компонентов. Чтобы пользоваться программой и дальше, можно попытаться придерживаться некоторых правил, хотя это будет непросто.

Чтобы защитить от атак вредоносного ПО, желательно пользоваться Microsoft Office 2021 на компьютере без подключения к интернету — такое ещё случается и в наше время. Если всё же компьютер подключён к Сети, следует соблюдать правила безопасного доступа к документам, в том числе не открывать их напрямую из облачного хранилища или вложений электронной почты. Сначала загрузить файлы на компьютер, дождаться, когда антивирусная система, пусть даже встроенная в Windows, их просканирует, и только после этого открывать их с локального накопителя. Рекомендуется регулярно обновлять антивирусное ПО.

Также рекомендуется не менять настройки Microsoft Office 2021 и не устанавливать скрипты автоматизации, даже если их выпускает Microsoft. Можно держать на компьютере резервный офисный пакет, например, LibreOffice для экстренного доступа к файлам, а также Office Online. Наконец, можно всё-таки сдаться и оформить подписку на Microsoft 365 или приобрести Office 2024 — в обоих случаях это избавит от бомбы замедленного действия в виде неподдерживаемого ПО. На размышления остаются четыре месяца.