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Роботы впервые обошли людей по численности в штате компании Figure AI

Figure AI стала первым предприятием, где количество человекоподобных роботов превысило число сотрудников-людей. Генеральный директор Бретт Адкок (Brett Adcock) опубликовал в социальной сети X график, подтверждающий рост парка роботов в компании.

Источник изображения: Figure AI

Источник изображения: Figure AI

График под соответствующим названием «Численность персонала против количества роботов» (Headcount vs Robots) отражает динамику изменений с 2022 по 2026 год, демонстрируя высокий рост производства после начала серийного выпуска устройств. Если до первого квартала 2025 года количество роботов оставалось близким к нулю, то к концу того же года их число превысило сотню, а ко второму кварталу 2026 года достигло отметки примерно в 740 единиц, пишет India Today.

Источник изображения: Figure AI

Источник изображения: Figure AI

Численность штата сотрудников-людей росла более плавно, достигнув 400 человек к концу 2025 года и около 660 человек в 2026 году. Такая разница в темпах указывает на то, что интеграция роботов происходит значительно быстрее расширения команды разработчиков и инженеров, причём текущая траектория не предполагает замедления процесса.

Адкок также поделился фотографией десятков гуманоидных роботов в упаковочных коробках с надписью Power On, которая символизирует готовность техники к работе.

Источник изображения: Brett Adcock/X

Ранее стартап привлёк внимание экспериментом, в котором его модель Figure 03 соревновалась со стажёром в сортировке посылок в течение восьмичасовой смены. Хотя человек тогда одержал победу, руководитель компании заявил, что это последний раз, когда человек смог победить робота. Это событие совпадает с общим трендом технологического сектора на автоматизацию, где, например, такие крупные компании, как Amazon и Meta, сокращают тысячи рабочих мест, внедряя искусственный интеллект. Помимо Figure AI, над аналогичными решениями активно работают Tesla с проектом Optimus и китайские фирмы Unitree и Agibot.

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Теги: робототехника, figure ai, человекообразный робот
робототехника, figure ai, человекообразный робот
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