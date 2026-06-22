Роботы впервые обошли людей по численности в штате компании Figure AI

Figure AI стала первым предприятием, где количество человекоподобных роботов превысило число сотрудников-людей. Генеральный директор Бретт Адкок (Brett Adcock) опубликовал в социальной сети X график, подтверждающий рост парка роботов в компании.

График под соответствующим названием «Численность персонала против количества роботов» (Headcount vs Robots) отражает динамику изменений с 2022 по 2026 год, демонстрируя высокий рост производства после начала серийного выпуска устройств. Если до первого квартала 2025 года количество роботов оставалось близким к нулю, то к концу того же года их число превысило сотню, а ко второму кварталу 2026 года достигло отметки примерно в 740 единиц, пишет India Today.

Численность штата сотрудников-людей росла более плавно, достигнув 400 человек к концу 2025 года и около 660 человек в 2026 году. Такая разница в темпах указывает на то, что интеграция роботов происходит значительно быстрее расширения команды разработчиков и инженеров, причём текущая траектория не предполагает замедления процесса.

Адкок также поделился фотографией десятков гуманоидных роботов в упаковочных коробках с надписью Power On, которая символизирует готовность техники к работе.

Ранее стартап привлёк внимание экспериментом, в котором его модель Figure 03 соревновалась со стажёром в сортировке посылок в течение восьмичасовой смены. Хотя человек тогда одержал победу, руководитель компании заявил, что это последний раз, когда человек смог победить робота. Это событие совпадает с общим трендом технологического сектора на автоматизацию, где, например, такие крупные компании, как Amazon и Meta✴, сокращают тысячи рабочих мест, внедряя искусственный интеллект. Помимо Figure AI, над аналогичными решениями активно работают Tesla с проектом Optimus и китайские фирмы Unitree и Agibot.